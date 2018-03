10 donne spia di cinema e tv che hanno cambiato il rapporto tra sessi

Uomini e donne gossip - Tina Cipollari sclera contro Marta : il pubblico spiazza : Uomini e Donne, scontro di fuoco tra Tina Cipollari e la corteggiatrice Marta: la reazione del pubblico diverte Quest’oggi il pubblico di Uomini e Donne ha assistito ad un vero e proprio colpo di scena. Tina Cipollari ha regalato ai telespettatori della trasmissione uno dei suoi show super trash. Era davvero molto tempo che l’esuberante […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Tina Cipollari sclera contro Marta: il pubblico ...

“Devo dirlo”. Tina Cipollari lo annuncia in studio : Maria De Filippi incredula. Uomini e donne - la vamp ha aspettato l’arrivo di Gemma per vuotare il sacco e - anche se con la sua solita ironia - è riuscita a spiazzare tutti : Uomini e Donne. Ma non Gemma Galgani, né Giorgio Manetti. E nemmeno Mariano Catanzaro o gli altri tronisti: la protagonista, stavolta, è Tina Cipollari. La storica opinionista del dating show di Maria De Filippi l’ha detto a chiare lettere nella puntata del programma andata in onda lo scorso 14 febbraio 2018. Con ironia, come al suo solito, ma l’ha detto, davanti a tutti. Ha ufficializzato anche in televisione le rottura con ...

Colpo di scena a Uomini e donne : finalmente Lorenzo si dichiara ma poi… Troniste e pubblico spiazzati dopo la scelta del corteggiatore - avvenuta a un mese dal suo arrivo al trono classico - ma ecco che succederà nella prossima puntata : Uomini e Donne, nemmeno il tempo di godersi un Colpo di scena che, si apprende dalle anticipazioni, è in arrivo un altro ancora più grosso. L’ultima puntata del trono classico andata in onda ha visto ‘la scelta’ di uno dei corteggiatori. Lorenzo Riccardi ha infatti deciso di dichiararsi. In bilico da un mese circa, da quando cioè è approdato nel dating show di Maria De Filippi, a sorpresa, Lorenzo ha fatto un nome: ...

Palermo - microcamera nascosta per spiare le donne nel bagno di H&M : microcamera nascosta per spiare le donne nel bagno di H&M. E' stata scoperta a Palermo. Un uomo aveva piazzato una microcamera sotto al lavandino per riprendere le donne che usufruivano della toilette ...

Palermo - nasconde una microcamera nel bagno di H&M per spiare le donne : Filmava di nascosto le donne che usufruivano della toilette del negozio H&M, in via Ruggero Settimo, a Palermo. Un uomo - che aveva piazzato una microcamera sotto al lavandino dell'esercizio commerciale - adesso è...

Uomini e donne - “È successo subito dopo la scelta di Paolo”. E quando nessuno ci sperava più - il tronista ha spiazzato il pubblico : è uscito dal programma con Angela. Ma subito dopo il momento fatidico… : Uomini e Donne, alla fine, dopo tanto ‘penare’, Paolo Crivellin ha fatto la sua scelta. Seduto sul trono da settembre scorso, in compagnia di Mattia Marciano, Sabrina Ghio e Alex Migliorini, e quando il pubblico ormai non ci sperava più, Paolo ha terminato il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. scelta anomala: non in studio, ma in villa. Il tronista ha voluto trascorrere qualche giorno in contemporanea insieme alle ...

“Me l’ha fatta troppo grossa”. Sonia Lorenzini senza freni : tremano i muri. La storia con Emanuele Mauti aveva fatto sognare : “La coppia più bella uscita da Uomini e donne!” - ma le cose erano diverse. L’ex tronista spiattella la verità inconfessabile : Un amore nato dietro le telecamere, ma in cui tutti avevano creduto. Poi è arrivata la fine della storia e la delusione del pubblico di Uomini e Donne si tagliava con il coltello. Solo 10 mesi di relazione, non moltissimo, eppure Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti erano entrati nel cuore di tutti. Lo scorso dicembre hanno annunciato la fine della storia, ma tutto è rimasto avvolto nel più fitto mistero e nessuno sapeva i reali motivi del ...

Uomini e donne - Ginevra e Claudio : cyber bullismo - il video che spiazza i fan : Uomini e Donne, Ginevra e Claudio contro il cyber bullismo: l’iniziativa social della coppia Claudio e Ginevra non sono di certo una delle coppie più apprezzate di Uomini e Donne. I fan del Trono Classico avrebbero voluto che l’ex tronista scegliesse Sonia Lorenzini. In ogni caso, D’Angelo e la Pisani hanno dimostrato con il tempo […] L'articolo Uomini e Donne, Ginevra e Claudio: cyber bullismo, il video che spiazza i fan ...

Uomini e donne - ritorno di fiamma per Claudio e Mario : l'annuncio spiazza tutti : Regalo di Natale per i fan dei "Clario", nota coppia di Uomini e donne composta da Claudio Sona, primo...

Uomini e donne Puntata di Oggi 15 dicembre 2017 : Gianni spia il cellulare di Anna! : Per Giorgio Manetti arrivano due nuove dame. Si riapre nuovamente il discorso dei presunti sentimenti che Anna prova per Giorgio. Gianni spia il cellulare della Tedesco e trova una frase bomba. Anna Tedesco propensa a chiudere definitivamente l’amicizia con Giorgio Manetti. Lui però non è ben propenso ad accettare una soluzione del genere. La terza parte della Puntata Uomini e Donne Oggi si apre con Giorgio Manetti che viene chiamato al ...

Anticipazioni Uomini&donne - Gems spiazza : ecco cosa ha fatto per riavere George Video : eccoci con un nuovo spazio dedicato alle Anticipazioni sul dating show di canale 5. A grande sorpresa, ieri pomeriggio 14 dicembre 2017, sono state registrate le nuove puntate del Trono Over [Video]. A quanto pare, la pausa natalizia è stata rinviata di una settimana. Ma cos'è successo in studio? Nei paragrafi sottostanti scoprirete tutti gli spoiler. Trono Over: Gemma fa una sorpresa a Giorgio Nello studio Elios di Roma sono accaduti diversi ...

Gossip Uomini e donne - George rivuole Gemma? Ecco la prova che spiazza tutti Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a due pilastri del Trono Over di Uomini e Donne [Video]. Ovviamente stiamo parlando di #Gemma Galgani, che è presente nel programma della De Filippi da circa otto anni, e #Giorgio Manetti, protagonista del parterre senior da quasi quattro anni. Il gabbiano toscano, nelle ultime settimane è tornato al centro dell'attenzione sia per l'esterna realizzata con la dama torinese che per la vicenda legata ad ...