Allerta Burian | Umbria | temperature in calo

Maltempo - Allerta Burian : scuole chiuse domani 26 Febbraio in Gallura : scuole chiuse domani nei Comuni montani della Gallura. I sindaci di Tempio Pausania, Luras, Calangianus e Bortigiadas hanno emanato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole in previsione dell’arrivo dell’ondata di freddo artico che, secondo le previsioni meteo, portera’ neve e gelate nella parte nord orientale della Sardegna. La sindaca di Luras, Marisa Careddu, ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, ...

Allerta Burian - Pistoia : circolazione vietata ai mezzi con oltre 7 - 5 t : A causa del Maltempo la prefettura di Pistoia, dopo quanto annunciato ieri anche dalla prefettura di Firenze, ha emesso un divieto di circolazione su tutta la rete viaria della provincia, fuori dai centri abitati, “ai mezzi avente massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, a partire dalle 22 di oggi, fino a cessate esigenze”. Il divieto e’ stato disposto “considerato che – spiega una nota – la ...

Maltempo - Allerta Burian : scuole chiuse lunedì 26 e martedì 27 Febbraio in Alta Irpinia : scuole chiuse domani e martedi’ ad Avellino, Ariano Irpino e in quasi tutti i comuni dell’Alta Irpinia, piu’ degli altri interessati dalla perturbazione meteorologica che annuncia piogge forti, nevicate anche a bassa quota e un forte abbassamento delle temperature. Il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, riunitosi in Prefettura, ha deciso anche lo stop alla circolazione, a partire dalle 22 di oggi, dei mezzi ...

Scuole chiuse a Roma per Burian : Allerta neve in tutta Italia| Il meteo : Il freddo vento che arriva da Nord ha fatto scendere radicalmente le temperature. allerta neve su tutto lo Stivale

Allerta Meteo Burian - Italia al gelo e sotto la neve : ecco l’avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’ingresso di aria fredda di origine artica, che sta interessando le regioni centro-settentrionali, si estenderà gradualmente già dalla prossima notte al meridione, determinando un marcato calo delle temperature con nevicate fino a quote di pianura e venti forti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo Abruzzo - arriva il gelido Burian : scuole chiuse domani in molti Comuni e Capoluoghi [ELENCO] : Con il passare delle ore e l’avvicinarsi di neve e gelo, aumentano i Comuni che per la giornata di domani hanno deciso per la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado. chiuse le scuole nei quattro capoluoghi di regione. Sospesa l’attività didattica anche nei tre atenei. Anche a Teramo, dopo L’Aquila, Pescara e Chieti, il commissario prefettizio ha deciso per domani di sospendere le attività didattiche. Nei ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse in numerosi Comuni Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo con il Burian che sta per raggiungere l’Italia: un’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta già facendo piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. Molte saranno le scuole chiuse Lunedì 26 Febbraio e Martedì 27 Febbraio in vista del Burian in arrivo, con nevicate fin in pianura soprattutto nelle Regioni del Centro. Ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato ...

Allerta Neve a Roma - le meteo-gaffe del Comune : sul sito ufficiale il Burian diventa “Burjan” : Finché “meteorologiche” diventa l’obbrobrioso “metereologiche“, si può anche chiudere un occhio. E’ un errore grave, ma purtroppo molto diffuso. Ma “Burjan” no, non si può proprio leggere. Soprattutto sul sito ufficiale della Capitale d’Italia. E’ inaccettabile. Sono le ultime meteo-gaffe che si possono leggere sul sito del Comune, che evidentemente è gestito da qualcuno che confonde il ...

Allerta Meteo Burian - salamoia antighiaccio e bollettini localizzati per l’A58-TEEM : Grande freddo per l’intero week-end ma la paura di incidenti non dovrebbe attanagliare automobilisti e autotrasportatori in transito lungo A58-TEEM nonostante l’Autostrada, come molte altre Arterie del Nord, risulti lambita, almeno sino al 2 marzo, da una perturbazione siberiana. La salamoia antighiaccio sparsa sulle carreggiate dai mezzi di assistenza in base ai bollettini ultrageolocalizzati (rilevazioni ogni 500 metri) consultati dalla ...

Allerta Meteo Lombardia - “Burian” : rischio neve fino alle 12 di domani : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’allerta Meteo criticità codice giallo per rischio neve dalla mezzanotte sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Media-Bassa Valtellina, provincia di Sondrio), NV-03 (Alta Valtellina, provincia di Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, provincia di Varese), NV-05 (Prealpi comasche e lecchesi, province di Como e Lecco), NV-06 (Prealpi ...

Allerta Meteo Burian - temperature in picchiata : il punto della situazione : “Allarme maltempo nelle campagne per le gelate connesse al vento gelido siberiano, anche se i danni potrebbero essere contenuti rispetto al passato“: lo sottolinea in un comunicato Confagricoltura che sta monitorando costantemente la situazione, determinata dall’arrivo del “Burian” sull’Italia. “In passato si sono riscontrate gelate storiche connesse al freddo proveniente dalla Siberia nel 1929, nel 1956 ...

Allerta Meteo Burian - arriva la neve : scuole chiuse a Roma Lunedì 26 Febbraio? Grande attesa per la decisione del Sindaco Raggi : Dovrà essere il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, a decidere se domani, Lunedì 26 Febbraio, le scuole della capitale chiuderanno per neve. L’Allerta Meteo lanciata per l’arrivo del Burian è molto chiara. La città potrebbe risvegliarsi imbiancata, anche se poi sarà una splendida (e gelida) giornata di sole. Molti Comuni, anche nei dintorni di Roma, hanno già deliberato l’ordinanza di chiusura delle scuole. Qui l’elenco ...