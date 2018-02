Tuffi | World Grand Prix Rostock 2018 | settimo posto per Barbu Placidi nella piattaforma

oasport

(Di sabato 24 febbraio 2018) Seconda giornata della tappa d’apertura delFina di, in Germania, che vedrà impegnati gli atleti fino a domani (25 febbraio). Vladimire Mattiahanno ottenuto ilpunteggiofinale dellasincro. Il 20enne trentino, tesserato per Carabinieri e Bolzano Nuoto, e il 27enne romano, tesserato per Fiamme Rosse, hanno concluso la loro prova con lo score di 354.66 punti. Per i due azzurri una gara regolare, con ottimi obbligatori, i migliori non considerando la coppia cinese e britannica, a cui però è mancato il “punteggione” come si suol dire. Una prestazione, in questo senso, sporcata dai 59.52 punti ottenuti con il triplo e mezzo ritornato raggruppato non all’altezza di un contesto altamente qualitativo. La gara è stata vinta dal duo cinese formato da Tai Xiaohu e Coa Lizhi con 439.29 ...