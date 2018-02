Villa San Giovanni | RC | | ottenuta una proroga per i fondi del decreto emergenza

... Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni con un programma speciale all'insegna della sana alimentazione e dello sport : Il nuovo progetto prevede un programma nutrizionale grazie al quale Herbalife Nutrition - la multinazionale leader nel settore del benessere e dello sport - sosterrà una serie di attività per ...

Villasanta : ruba una Bmw - lo rintracciano grazie alle telecamere : R uba una Bmw, lo rintracciano grazie alle telecamere. Il fatto è avvenuto a Villasanta. L'uomo, su uno scooter, ha scorto la vettura ferma col portellone aperto e le chiavi inserite. Dopo un'ora è ...

Disinnescato ordigno bellico a Villa San Giovanni. Evacuate 5000 persone : Villa SAN GIOVANNI , REGGIO CALABRIA, Si sono svolte a Villa San Giovanni le operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo risalente alla Seconda guerra mondiale trovata durante gli scavi per la ...

“Hai capito Sting!”. Le immagini esclusive della sua mega Villa in Italia. Il cantante sarà superospite a Sanremo - ma sapevate del suo storico rapporto con il nostro paese e dove sta la sua tenuta? Ci crediamo che torna sempre volentieri… : “Il fatto di sentirmi un po’ italiano è una delle cose belle della mia vita”. Sting lo ha sempre detto: “L’Italia ha un posto speciale nel mio cuore. Ho una tenuta in Toscana in cui produciamo vini e olio – ricorda -. Zucchero, che è un grande intenditore oltre che mio amico, apprezza molto i miei prodotti e ne vado fiero. Mi piace sentirmi un po’ parte di questo paese”. E Sting è anche il superospite della ...

La Vucciria al Sanremo Village con l'olio santagatese di Pettineo - 1 di 10 - : ... ed è realizzata in collaborazione col Comune di Pettineo, il sindaco Mimmo Ruffino , il presidente del consiglio comunale Gianfranco Gentile , la Scuola politica per il mezzogiorno e la ...

Vuelta a San Juan 2018 : successo a sorpresa del costaricano Roman Villalobos - ottimo quarto posto per Filippo Ganna : Finale a sorpresa nella seconda tappa della Vuelta a San Juan. Infatti sul traguardo di Peri Lago Punta Negra arriva il successo del costaricano Roman Villalobos, che riesce a fare la differenza sullo strappo finale e poi supera in volata Ricardo Escuela e Tiesj Benoot, che erano usciti insieme a lui dal gruppo. La prima parte di gara è caratterizzata da una fuga di quattro corridori: Carlos Alzate (UnitedHealthcare), Gerardo Tivani ...

Villa San Giovanni. Il Club Kiwanis Fata Morgana aiuta le famiglie bisognose con bambini : Proseguono le attività di servizio dei volontari del Kiwanis Club “Fata Morgana – Città di Villa San Giovanni”. Giunge alla 4° edizione l’iniziativa benefica “Buoni a Natale”, l’attività annuale sponsorizzata da Caronte&Tourist spa in collaborazione con l’amministrazione comunale di Villa…Continua a leggere →

Villa d'Almè - la tragica morte di Alessandra : il fidanzato indagato per omicidio colposo : E' stato indagato per omicidio colposo il giovane di 21 anni, ex guardia giurata, che mercoledì sera ha colpito la fidanzata Alessandra Cornago con un colpo di pistola, uccidendola. Un...

Ponteranica. Alessandra Cornago uccisa dal fidanzato Denis Zeni a Villa d’Almè : Una studentessa universitaria di 21 anni è stata uccisa dal fidanzato in provincia di Bergamo. All’origine ci sarebbe una fatalità,. per come ricostruito dai Carabinieri di Bergamo e di Zogno giunti a Villa d’Almè. Alessandra Cornago, studentessa di Ponteranica, è…Continua a leggere →

San Cosmo. Investita e uccisa Maria Giuseppa Algieri in servizio a Villa Serena Bologna : Un tragico incidente è costato la vita ad una dottoressa cosentina di 49 anni, travolta e uccisa mentre attraversava la strada in via Toscana nei pressi della succursale del liceo Fermi a Bologna. La vittima è Maria Giuseppa Algieri, residente…Continua a leggere →

Criptovalute - la nuova febbre dell'oro nel Villaggio vallesano : Scienza Economia Altre lingue: 7 Arabo (ar) " Tedesco (de) Ein Blick auf Gondos Dorfzentrum Inglese (en) A walk through Gondo Spagnolo (es) Este es el pueblo de Gondo: caminata Francese (fr) ...

Arcore saluta 'Il Savo' - una vita tra Villa San Martino e la Gilera : Voleva conoscere tutto del mondo e amava vederlo con i suoi occhi', ha ricordato il figlio Alfonso . Nell'ultimo periodo 'Savo', oltre ad essere responsabile della mostra fotografica di tutti i ...

Le Mie Marylin - mostra fotografica di Alessandro Giunta da venerdì 12 alle Scuderie di Villa favorita ad Ercolano. : ... filo conduttore delle mie passioni, foriero di esperienze di vita uniche e ormai insostituibili: nasce il mio interesse verso il mondo di Marilyn Monroe. Su richiesta di un giornalista di Rai 3, ...