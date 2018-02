Salone dell' auto di Ginevra | 110 anteprime e 900 modelli

Salone di Ginevra - in mostra il futuro dell’auto : 106mila metri quadri di esposizione, 180 espositori, 900 modelli esposti tra autovetture, carrozzerie, e tutto ciò che è legato al mondo dell’auto. Sono i numeri del Salone di Ginevra di quest’anno che apre i battenti dall’8 al 18 marzo e che ai 700mila visitatori attesi presenta 110 novità tra anteprime europee e mondiali. LEGGI ANCHE20quattro ore delle Alpi, montagne in versione sprint I (NUOVI) SOGNI Tra le auto dei ...

Hyundai Kite - La dune buggy dello Ied al Salone di Ginevra : Questanno, il quindicesimo consecutivo al Salone di Ginevra, lIstituto Europeo di Design presenta una reinterpretazione del dune buggy, una concept ispirata a praticità e divertimento e progettata per la Hyundai. Si chiama Kite ed è il risultato del progetto di tesi del gruppo internazionale di giovani designer del Master biennale in Transportation Design dello IED di Torino, finalizzato seguendo i processi come in un vero Centro stile di ...

Il Salone della sicurezza e della mobilità elettrica : a Roma il grande evento" : Il salone più green che c'è punta infatti a diventare un punto di incontro fra pubblico, operatori economici, media, istituzioni, associazioni con il mondo della mobilità elettrica e - soprattutto - ...

Dal Festival delle ostriche al Salone del cioccolato - a 'Kilimangiaro' 5 appuntamenti gastronomici da non perdere : Visitatori da tutto il mondo arrivano a Galway per mangiare migliaia di ostriche lasciate maturare tre anni nelle profonde insenature della costa ovest dell'Irlanda. Il clou del Festival è il sabato ...

Salone di Torino Parco Valentino - Tutte le novità dell'edizione 2018 : L'edizione 2018 del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino sarà ricca di novità e ospiterà oltre 40 Case automobilistiche e migliaia di appassionati. Dal 6 al 10 giugno il capoluogo piemontese ospiterà la quarta edizione della kermesse automobilistica che, come da tradizione, proporrà convegni, raduni e iniziative esclusive, confermando il format che ha da sempre caratterizzato questa manifestazione. Sui viali del Parco Valentino saranno ...

"Nel mio Salone delle feste tra Don Chisciotte e rock" : 'È una sorta di banalità necessaria: è stato il mondo aperto e senza razzismo a farmi crescere'. La sua band è molto più essenziale e meno barocca. 'A tutti ho detto: voi suonate meglio di sempre, lo ...

Nel mio Salone delle feste tra Don Chisciotte e rock : In fondo il segreto di essere Jovanotti è non avere limiti di velocità. Va sempre a cento all'ora, costi quel che costi, perché ha un propellente ecologico ma irresistibile: la curiosità. Figurarsi alla fine del primo concerto di un tour che ha già quaranta sold out, accumula ben dodici concerti al Forum di Assago (in pratica come due San Siro esauriti) e rivela per l'ennesima volta un altro colore della sua musica. Stavolta è la sua ...

Aperto il 'Salone delle feste' di Jovanotti - : ... nella presenza folle del "Mago Lorè", con i grandi lampadari già accesi." Lo show visual che da sempre accompagna con immagini esclusive ogni singola canzone degli spettacoli di Lorenzo, è ancora ...

In Arabia Saudita il primo Salone dell'automobile al femminile : Inoltre, se il numero di guidatrici aumentasse, l'economia dell'Arabia Saudita girerebbe maggiormente. Esse potrebbero andare a fare shopping con maggiore frequenza, senza essere legate alla ...

Al Salone della cosmesi naturale il futuro è digitale : Al Salone della cosmesi naturale il mercato dei prodotti green incontra il mondo digitale. L'acquisto on line dei cosmetici sarà uno temi al centro di Vivaness, fiera che si svolge al Centro Esposizioni Norimberga dal 14 al 17 febbraio, dove sono attesi oltre 250 espositori. ...

Nissan Armada Snow Patrol debutta al Salone dell’Automobile di Chicago 2018 : . Nissan Armada Snow Patrol, un’auto fuori dagli schemi, l’estremizzazione massima del OFF-Road ad interpretazione Nissan. Per fare questo ha utilizzato il modello che meglio la rappresenta. Il Nissan Patrol – da sempre – nell’immaginario collettivo è il vero Suv nudo e crudo. C’era un tempo in cui c’era il Patrol ed il Land Cruiser (Toyota) insieme al Pajero (Mitubishi) a spartirsi il mercato dei ...

Torna il Salone dell’OliOlive e dei Sapori della provincia di Latina : Sabato 10 Febbraio, dalle ore 09:30, il Consorzio Area Sviluppo Industriale Roma-Latina (Latina scalo) ospiterà il Salone dell’OliOlive e dei Sapori della provincia di Latina, dedicato alla promozione delle eccellenze olivicole ed olearie pontine. L’evento è organizzato dal CAPOL, in collaborazione con l’ASPOL, nell’ambito della fase conclusiva del XIII Concorso provinciale “L’Olio delle Colline”, con il patrocinio di Regione Lazio, provincia di ...

Le super car del futuro in mostra al Salone dell'auto di Parigi : Parigi , askanews, - Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di auto, al Salone di Parigi i principali produttori mondiali di automobili espongono i nuovi modelli: dalle vetture ...