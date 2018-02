Rimini | i giudici sugli stupratori Erano come iene su una preda

ilgiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Per idi Bologna glidi, il branco di minorenni capeggiati da Butungu, si sono avventati "su una" con "determinazione", "violenza", "mancanza di scrupoli" o "ripensamenti".È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza del tribunale dei minori di Bologna sui due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e su un nigriano di 16 anni condannati a nove anni e otto mesi di carcere per aver assalito e stuprato due giovani sulla spiaggia die per aver fatto lo stesso poco dopo su un trans peruviano.Il pm,ricorda le Verità che oggi rende note le motivazioni della sentenza, aveva chiesto per il branco di14 anni di carcere. Ma il rito abbreviato a "regalato" uno sconto di pena agli(che peraltro faranno ricorso in ...