Maltempo Roma | al via il piano neve | misure per clochard | più turni di taxi 

Maltempo e freddo a Roma : accensione straordinaria dei riscaldamenti nelle scuole : “A seguito delle condizioni climatiche previste nei prossimi giorni, la Città metropolitana di Roma Capitale ha disposto l’accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici di propria competenza, dalla mezzanotte alle 12.00 di lunedi 26 febbraio, e nei giorni successivi, per tutta la durata dell’emergenza freddo. Verrà così mantenuta una temperatura interna in linea con gli rispettare gli ...

Maltempo Roma - il Sindaco Raggi allerta gli uffici : “Pronti in caso di neve” : La Sindaca di Roma Virginia, a quanto si apprende, ha allertato tutti gli uffici competenti – dalla Protezione civile, alla Polizia Locale di Roma Capitale fino al Simu, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola – perche’ predispongano le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Citta’ Eterna. Roma e’ dotata di un piano operativo per affrontare un’eventuale emergenza neve. Raggi, infatti, lo scorso ...

Maltempo - gelo con Burian : rischio neve a Roma. Toscana "imbiancata" - Bora a Trieste : Arrivato Burian, l'Italia è nel freezer. L'anticiclone termico russo-siberiano - che spira in queste ore da Nord/Nordest - sta portando cieli molto nuvolosi o coperti...

Maltempo Emilia-Romagna : nevica a Bologna - “massima prudenza negli spostamenti” [VIDEO] : Come previsto, sta nevicando a Bologna: “Sui colli i mezzi spargisale e spalaneve sono operativi da ieri sera, in pianura da stanotte, in particolare vicino a scuole ospedali e percorsi principali“, spiega l’assessore alla Sicurezza urbana integrata e alla Protezione civile, Alberto Aitini. “Non ci sono state segnalate situazioni di criticità ma nel caso siamo qui e siamo pronti ad intervenire! Ci vuole ovviamente massima ...

Maltempo Toscana : neve nelle zone dell’Appennino tosco-romagnolo - nell’alto Mugello : Nevica in queste ore nelle zone dell’Appennino tosco-romagnolo, nell’alto Mugello, con precipitazioni localmente anche di forte intensità e fino a quote di fondovalle, nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. E’ prevista neve nel resto del Mugello al di sopra dei 500 metri. Il personale della Città Metropolitana di Firenze è impegnato per garantire la percorribilità delle strade di competenza. L'articolo ...

Meteo a Roma - Maltempo prima dell'arrivo di Burian : attese nevicate in collina : Neve ad alte quote, temporali accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento. In attesa del freddo siberiano che potrebbe presto raggiungere l' Italia e le regioni centrali della ...

Maltempo - Burian porta la neve in pianura : prevista anche a Roma : Maltempo, prevista neve anche su Roma. Scoppia l'inverno sull'Italia. Una bassa pressione semi-stazionaria continua ad influenzare le regioni centro-meridionali, e nelle prossime ore anche il Nord ...

Maltempo Emilia Romagna : torna la neve - aumenta il pericolo valanghe : neve dai 500 metri di quota, vento forte e mare mosso sull’Adriatico. torna il Maltempo in Emilia-Romagna, con un’allerta valida per tutta la giornata di domani. C’è anche pericolo valanghe: “marcato” sull’Appennino centrale, “moderato” invece in Romagna e sull’Appennino occidentale. Per le 24 ore successive alla mezzanotte di oggi invece sono previsti venti di bora “con intensità forte ...

Maltempo : rischio valanghe sull’Appennino in Emilia Romagna : Col ritorno delle nevicate in queste ore scatta di nuovo l’allarme valanghe sull’Appennino Emiliano-romagnolo. In particolare, il bollettino dei Carabinieri forestali parla di allerta arancione (quindi livello 3, rischio marcato) per la montagna dell’Emilia centrale e di allerta gialla (livello 2, rischio moderato) per l’Appennino Emiliano occidentale e per quello romagnolo. Il rischio deriva dall’arrivo di una ...

Maltempo Emilia Romagna : 539mila euro per 37 interventi urgenti : In arrivo dalla Regione risorse per 539mila euro destinate ai 33 Comuni della provincia di Bologna, Modena e Reggio Emilia, colpiti da eccezionali ondate di Maltempo, per completare l’opera di messa in sicurezza del territorio e riparare i danni provocati a strade e infrastrutture pubbliche. Le risorse regionali si aggiungono alle opere finanziate con 2,5 milioni di euro, di cui si sta predisponendo il piano di interventi, dal Governo dopo la ...

Maltempo - nevicata ai Castelli Romani : volontari e mezzi in azione : La Sala Operativa Permanente dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio ha coordinato questa mattina le operazioni di pulizia delle strade provinciali e comunali dopo la lieve nevicata che ha coinvolto il territorio dei Castelli Romani. In particolare, sono state 12 le associazioni di volontariato con circa 50 volontari ad entrare in azione con mezzi spazzaneve e spargisale. I Comuni interessati sono stati Rocca Priora, Genzano, ...

Maltempo in tutta Italia - arriva la neve alle porte di Roma : Roma - Il monte Perone imbiancato è uno spettacolo raro e la neve sull'isola d'Elba dà l'idea dell'ondata di freddo e Maltempo che sta investendo l'Italia. I fiocchi hanno fatto la loro comparsa anche ...

Maltempo in tutta Italia - arriva la neve alle porte di Roma : All'isola d'Elba scuole chiuse e coltre bianca che disegna un paesaggio magico. Record di -27 gradi sulle montagne dell'Alto Adige e precipitazioni nevose...

Maltempo : neve alle porte di Roma - qualche fiocco anche in città. FOTO : Maltempo: neve alle porte di Roma, qualche fiocco anche in città. FOTO Le precipitazioni nevose hanno cominciato a imbiancare i Castelli Romani, in particolare ad Ariccia e Rocca Priora, ma anche sul litorale, dove ha nevicato a Pomezia e Pratica di Mare. Martedì la Protezione civile aveva diramato un'allerta neve a bassa ...