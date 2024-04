Tragico schianto tra auto e moto a Reggio Calabria | automobilista muore sul colpo - centauro è grave

È un 25 aprile Tragico in Calabria. Una donna è morta e un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla Statale 106 a Reggio Calabria. La vittima è Gabriella Laganà e aveva 76 anni. Era a bordo della sua auto che, per cause da accertare, si è scontrata con una moto. ...

