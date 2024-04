L’ex sindaco Tommaso Barbato si candida con Teverola Futura

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 25 aprile 2024), scenderà in campo con il dottor Caserta, che è stato nella sua amministrazione comunale presidente del consiglio comunale e anche assessore. “Dauscente del gruppo, un progetto politico che ho abbracciato nel 2019, mi candido come consigliere con il gruppoguidato da Gennaro Caserta. Scelgo di unirmi a questo movimento con la consapevolezza e la grinta di mettermi ancora una volta in gioco perché credo nella continuità del progetto, nelle idee politiche e sociali che esso rappresenta. Affiancato dalla mia maggioranza e da altre straordinarie persone perbene, mi propongo in primis di portare a termine i progetti avviati dalla mia ...