LIVE Perugia-Monza 3-1 - Superlega volley 2024 in DIRETTA | gli umbri vincono gara3 e si portano in vantaggio nella serie di finale!

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.28: Nota di merito per Leon che è entrato nel quarto set e ha fatto il suo con due ace importantissimi nelper raffreddare i bollenti spiriti di unaa cui non si può dare alcun appiglio perchè anche nelle giornate negative è sempre in grado di creare grattacapi agli avversari 20.27: prova di insieme eccellente per la squadra di casa che ha avuto in Plotnytskyi il suo riferimento nei primi due set, poi quando è calato l’ucraino, è salito in cattedra Ben Tara, decisivo nel. La continuità di Russo che ha chiuso la sua partita col 100% in attacco e di Giannelli, nonostante qualche acciacco fisico, hanno fatto la differenza 20.25: La squadra umbra ha vinto 3-1ed è in2-1...