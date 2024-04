Giro d' Italia 2024 - in calo il numero di italiani al via | appena 41

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 aprile- La prima parte di stagione, tra Classiche e prime corse a tappe, sembra aver restituito una ventata di leggero ottimismo al ciclismo maschileno, reduce da anni molto complicati a partire dal ritiro di Vincenzo Nibali. Eppure, la prima bozza di startlist deld'pare non ricalcare questa falsariga prefigurando uno scenario non esattamente roseo per i colori azzurri alla luce della netta diminuzione di corridorini presumibilmente al via. I dettagli La premessa è d'obbligo: da qui al 4 maggio, giorno della partenza da Venaria Reale, la situazione potrebbe cambiare per scelta tecnica delle varie squadre o, peggio ancora, per defezione di qualche corridore a causa di problemi fisici. Eppure, la fotografia a poco più di una settimana al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 La nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro di Romandia finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 17.10 Piccola consolazione per Andrea Vendrame , che si mette in testa alla classifica a punti. 17.09 Thibau Nys che ... Continua a leggere>>

Terza vittoria in carriera per Thibaud Nys che, in occasione del primo arrivo in salita, valido per la Seconda tappa Giro Romandia 2024 ,, la Friburgo-Salvan/Les Marecottes di 171 km, brucia l’italiano Andrea Verdrame e il campione israeliano Lukas Papp. Il corridore belga diventa così il nuovo ... Continua a leggere>>

Filippo Ganna torna al giro con un doppio obiettivo - Il campione verbanese vuole rifarsi sulle strade della Corsa Rosa dopo il ritiro forzato durante l'edizione 2023.

Bus Theatre, anche in Italia arrivano i teatri mobili - Negli ultimi anni in giro per il mondo si è diffusa una nuova forma teatrale: i bus theater, teatri mobili che consentono di portare l’arte in tanti posti diversi e di rendere la cultura accessibile a ...

I francesi fanno shopping in Italia nel campo della formazione dentro le imprese - Edflex, leader di mercato francese nel settore dei contenuti per la formazione aziendale, compra OfCourseMe, start up tecnologica italiana specializzata nell’education aziendale. Per i francesi l’Ital ...

