Barcellona - Xavi | Rimango qu - ma non per soldi Il progetto non è finito

Il Barcellona ha ufficializzato la permanenza di Xavi alla guida della squadra. L'allenatore del Barça non andrà quindi via a fine stagione. Il dietrofront dopo una serie di risultati utili e alcuni colloqui tra Xavi , Deco e Laporta. Per The Athletic la conferma di Xavi conferma che nel club regna ...

Xavi ha cambiato idea e comunicato ufficialmente oggi, in conferenza stampa, che non lascerà più il Barcellona . La sua decisione, qualsiasi siano i motivi, cambia gli scenari europei, innanzitutto per il valzer delle panchine che si attendeva, ma anche per la questione mercato. Xavi ha parlato ...

Clamoroso dalla Georgia: permanenza Kvaratskhelia non certa! Agente in arrivo in Italia, pressing Barça - Calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti importanti dalla Georgia per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Perché per il fantasista georgiano tiene ancora banco la questione del rinnovo contrattual ...

Dalla Georgia: "Kvara, futuro al Napoli in bilico: forte interesse del barcellona" - Anche Kvaratskhelia potrebbe salutare il Napoli. Ne ha parlato l'edizione georgiana de La Gazzetta dello Sport.

Dalla Georgia - Kvaratskhelia, futuro al Napoli in bilico: forte interesse del Barça, agente in arrivo in Italia - Sirene spagnole per Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano non ha ancora rinnovato e adeguato il suo attuale contratto con il Napoli fino al 2027 e sulle sue tracce ci sono alcuni top club ...

