Il Paradiso delle Signore - spoiler | la vendetta di Tancredi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 25 aprile 2024) Aldi Sant'Erasmo deciderà di vendicarsi di Matilde e Vittorio, come raccontano glirelativi ai prossimi episodi, destinati a concludere questa entusiasmante stagione. Ricordiamo che la Frigerio ha deciso di lasciare il marito per intraprendere una relazione d'amore con il direttore del grande magazzino milanese. Poco dopo, però, a Milano è tornata Marta Guarnieri, l'ex moglie di Conti, la quale ha scoperto per caso che il loro matrimonio fosse ancora valido dal momento che, a causa di un inconveniente burocratico, non era stato ancora annullato. I due ex coniugi, a quel punto, sono stati costretti a trascorrere molto tempo insieme per ottenere l'annullamento. In quel frangente, la Guarnieri si è resa conto di provare ancora dei forti sentimenti per Vittorio, ...