Volley - Perugia tiene a bada la rimonta di Monza e vince gara-3 | lo scudetto è a un passo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024)ha sconfittoper 3-1 (25-15; 25-18; 24-26; 25-19) nella-3 della Finaledimaschile e si è così portata in avvio per 2-1 nella serie che assegna il tricolore. I Block Devils hanno dominato i primi due set andati in scena di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, hanno poi subito il colpo di coda degli ospiti prima di scatenarsi nel quarto parziale e ora si trovano a un solo successo dalla conquista del secondo titolo della propria storia.ha preso il controllo delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set, spingendo continuamente e costantemente, senza lasciare fiato agli uomini di coach Massimo Eccheli. La rivelazione brianzola, al primo atto atto conclusivo per il club e tra l’altro da testa di serie numero 5 (dopo aver eliminato ...