Serie A 2023 2024 | la 34a giornata in diretta su DAZN Sky Sport e in streaming su NOW

(Di giovedì 25 aprile 2024) Su Skye insu NOW, in campo laA TIMcon la 34a.Sulla piattaformaverranno trasmesse tutte le partite mentre su Skye NOW 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione. Il programma della 34adellaA TIM … L'articolo proviene dain TV.

La Serie A sta preparando una raccolta di richiesta alla Fifa per cercare di rendere il calendario internazionale più agevole, visto che i calciatori ogni anno giocano sempre più partite. La Serie A vuole meno impegni in nazionale per i giocatori Lo riporta “TuttoSport”: Un pacchetto di richieste ... Continua a leggere>>

Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del Volley con la Serie A1 Femminile 2023 / 2024 con le finali scudetto . Su Sky Sport è prevista una partita a giornata con la telecronaca di Roberto Prini, ... Continua a leggere>>

ATTIVA DAZN I PRIMI 4 MESI A 19,90 € AL MESE. ATTIVA ORA. Dopo aver vinto lo scudetto battendo il Milan nel derby, l'Inter pensa alla festa ufficiale da vivere insieme ai tifosi nerazzurri. Ed è proprio per questo che la prossima partita, quella contro il Toro (in programma sabato 27 alle ore 15), ... Continua a leggere>>

Cosatti: “Stagione ancora viva per la Juve, per il futuro di Allegri si dovrà aspettare” - Francesco Cosatti, giornalista di Sky sport, ha parlato in collegamento dalla Continassa a proposito dell'avvicinamento della Juventus al match contro il Milan e alle ultime di formazione.

Continua a leggere>>

Al D’Ippolito sfilata di 64 squadre categoria pulcini, poi i premi per Floccari, Quintieri, Sbravati, Gallo fotogallery - Da domani le varie saranno impegnate nel torneo internazionale in memoria di Pasquale Gallo divise su due campi ...

Continua a leggere>>

Roma, colpo Champions in 20': 2-1 all'Udinese con il gol di Cristante al 95'. De Rossi a +4 sull'Atalanta - Udinese e Roma scendono in campo al Bluenergy Stadium di Udine per disputare i minuti rimanenti del match valido per la 32a giornata di serie A. La partita era stata sospesa al ...

Continua a leggere>>