Comicon Napoli - parte col botto la 24esima edizione | boom di visitatori ‘Duello’ Manara-Liberatore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il, International Pop Culture Festival, si conferma uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di fumetti e del genere pop.di presenze oggi Mostra d’Oltremare per la giornata d’apertura che ha visto sfidarsi a colpi di carboncino Milo, uno dei maestri del fumetto a livello internazionale, e Tanino, illustratore, disegnatore e pittore italiano, soprannominato da Frank Zappa il “Michelangelo del fumetto”. Anteprima del film “Il segreto di Liberato” anche molto seguita, insieme al talk con Paolo Nespoli, ex astronauta, ingegnere e militare italiano, che a margine dell’evento si è intrattenuto al Punto Autografi con i. in foto Paolo Nespoli ex astronauta, al2024 (foto di ...