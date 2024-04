Milano - calci e insulti contro la comunità ebraica al corteo del 25 aprile | Assassin - fuori dal corteo – Foto e video

(Di giovedì 25 aprile 2024) «i», «i sionisti dal». Sono alcuni deglirivolti agli spezzoni deldel 25dellae della Brigataoggi pomeriggio a. Prima, durante la sfilata delsu corso Venezia, sono venuti a contatti i rappresentanti dellacon attivisti filopalestinesi e del Car. «Ve la diamo noi l’economia di guerra. Schlein, Meloni a zappare la terra», hannourlato questi ultimi. Poi le urla a ripetizione: «i,i» e addirittura «Siete come Hitler». «Gaza libera da Hamas», ha ribattuto dalla testa dello spezzone della ...

.AGI - scontri in piazza Duomo dove, al passaggio della Brigata Ebraica , alcuni giovani della comunita' palestinese hanno cercato di avvicinarsi. Tra le due parti si sono frapposti i City Angels che hanno cercato di contenere la situazione, ma senza riuscire a impedire violenti tafferugli. La ... Continua a leggere>>

Tensione e scontri hanno infiammato Milano durante il corteo del 25 aprile , con una molteplicità di anime e ideologie in gioco. Quando la Brigata Ebraica ha attraversato piazza Duomo, alcuni giovani palestinesi hanno cercato di avvicinarsi, scatenando caos e lanci di fumogeni. I City Angels hanno ... Continua a leggere>>

25 aprile, tensioni a Roma e Milano: manifestanti pro Palestina contro Brigata ebraica - Al passaggio nel punto più delicato in piazza San Babila, il punto dove il corteo deve fare una curva ed in cui la Brigata ebraica in passato è stata contestata, si sono levati alcuni isolati fischi, ...

25 APRILE, SARDONE (LEGA): “INDEGNI ASSALTI E INSULTI A BRIGATA ebraica E FISCHI A INNO DI MAMELI” - (mi-lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2024 – “Scene indecorose oggi nel corteo del 25 aprile a Milano. Insulti su tutto il percorso alla Brigata ebraica e ai manifestanti con bandiere israeliane.

Il 25 aprile della Brigata ebraica insultata a Roma e Milano dai pro Palestina - Nei luoghi simbolo della Resistenza slogan, botte e sassaiole. Nella capitale alta tensione e i gruppi separati dalla polizia ...

