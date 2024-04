(Di giovedì 25 aprile 2024) “Le canzoni sono compagne di vita. Raccontano storie, dolori e speranze che sembrano appartenere ad ognuno di noi. Questo brano, dedicato a “un amore disperso”, ci porta in fondo al mare o in volo, in un altrove dove un giorno quell’amore potremmo forse ritrovarlo”, dice, autore di “A n’ammore sperduto”,realizzata neldi. “È un canto che scava nei versi di canzoni classiche napoletane – prosegue – e prefigura spazi di libertà intimi che solo una passione profonda ci può restituire. Ho provato una grande emozione nel condividere questo sguardo sull’amore e sulla lontananza con alcune detenute deldi. Hanno reso intenso e reale un sentimento che, senza di loro, non avrei mai saputo ...

La direttrice della Casa Circondariale femminile di Rebibbia ieri ha definito l'attesa per Papa Francesco "febbricitante". Il Pontefice ha infatti scelto la più grande tra le quattro carceri femminili in Italia per celebrare la messa in Coena Domini e per il rito della lavanda dei piedi in ... Continua a leggere>>

Un convegno dedicato alla storia della condizione femminile - Sabato 27 aprile al Gambrinus l'associazione onlus "Anna Maria Marino, contro le violenze" organizza, con inizio alle 16,30 un convegno aperto a tutta la cittadinanza della Valdinievole dal titolo "La ...

Continua a leggere>>

Nel carcere femminile di Pozzuoli nasce la nuova canzone di Canio Loguercio - “Le canzoni sono compagne di vita. Raccontano storie, dolori e speranze che sembrano appartenere ad ognuno di noi. Questo brano, dedicato a “un amore disperso”, ci porta in fondo al mare o in volo, in ...

Continua a leggere>>

Biennale Arte, Chiara Parisi : «Alla Giudecca per vedere coi propri occhi» Ecco cosa inaugurerà il Papa a Venezia - Tutto ha preso il via da un sonetto di Shakespeare: Con i miei occhi. Ascolta: Gianna Nannini senza età (né genere): «Sono una mamma ganza. Una mamma come me non ...

Continua a leggere>>