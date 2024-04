Recupero Serie A - Udinese-Roma 1-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 aprile 2024) 20.27 Lapassa a Udine in pienonella partita interrotta il 14 aprile al 72' per il malore che aveva colto Ndicka. Si ripartiva dall'1-1 siglato da Pereyra (23') e Lukaku (64'). Nei minuti residui,i giallorossi provano a forzare il ritmo.Ma è Svilar a doversi esibire sul diagonale di Lucca. Clamoroso errore di Perez, Azmoun non sfrutta il regalo, Okoye ringrazia. In coda al(94'), il colpo di testa di Cristante su corner regala il successo alla