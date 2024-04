De Ketelaere e Ilicic | la prima stagione con l’Atalanta a confronto

(Di giovedì 25 aprile 2024) Iltrae Deparlando dellacon: numeri con una continuità assai interessante Desta concludendo la suacon: annata di crescita mentale, fisica e consapevolezza dei propri mezzi. Ad inizio anno si parlava del belga (ex Milan) come “erede” di Josip, ma al di

Charles De Ketelaere, ex attaccante del Milan , è rinato nell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Stefano De Grandis dice la sua sul belga Continua a leggere>>

Calciomercato Milan , Charles De Ketelaere è uscito allo scoperto e si è espresso sul possibile riscatto dell’Atalanta a fine stagione Charles De Ketelaere , rientrato da poco dopo uno stop per infortunio, sta continuando a fare bene con l’Atalanta. Il fantasista belga, che in estate si è trasferito ... Continua a leggere>>

Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Monza-Atalanta 1-2, match sbloccato proprio dal belga in chiusura del primo tempo con la rete del vantaggio nerazzurro. “Questi sono tre punti importanti, dimostrano che le partite non finiscono mai – spiega De Ketelaere – Mi ... Continua a leggere>>

Milan, De ketelaere verrà riscattato dall’Atalanta: la cifra dell’affare - Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell‘Atalanta, a Mediaset prima del match di Coppa Italia contro la Fiorentina, confermano quanto si dice ormai da diverso tempo: il club bergamasco ...

Continua a leggere>>

ATALANTA - Gasperini ritrova Scalvini per l'Empoli - L'Atalanta, che all'indomani della semifinale di ritorno di Coppa Italia ha svolto solo lavoro di scarico mattutino in sede a Zingonia, contro l'Empoli domenica a Bergamo riproporra' il tridente come ...

Continua a leggere>>

Bellanova, l'ex che medita rivalsa - Non parliamo di vendetta, perchè nel calcio è sempre una parola brutta, ma Raoul Bellanova sogna il colpaccio con il suo Torino in quel di San Siro, dove il Torino sarà ...

Continua a leggere>>