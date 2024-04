Highlights e gol Udinese-Roma 1-2 | prosecuzione Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilcon glie i gol di1-2,e recupero della trentaduesima giornata di. Al Bluenergy Stadium di porta a termine la partita sospesa in modo definitivo al 71? per il malore occorso a Ndicka. Lo spostamento al 25 aprile della restante porzione è stato anche oggetto di polemiche, ma si scende in campo e ancora con l'arbitro Pairetto. Una palla gol importante per entrambe, prima Lucca, poi Azmoun, grandi risposte dei due portieri, per il resto dopo ventitré minuti di gioco arriva sull'ultimo pallone del match il colpo di testa di Cristante che punisce i padroni di casa. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE