Challengers - l’età consigliata ai ragazzi per vedere il film

(Di giovedì 25 aprile 2024)perè dai 15 anni in su: il nuovodi Luca Guadagnino, con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist protagonisti, sviscera un triangolo amoroso imprevedibile e, pur non presentando scene di nudo o sesso esplicito, fa leva su una narrazione in cui i rapporti amorosi e sessuali sono in primo piano. Per il linguaggio utilizzato, i sottotesti e le complesse dinamiche relazionali tra i personaggi, èla visione a un pubblico di adolescenti. Il, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, racconta la storia di un giovane prodigio del tennis, Tashi Duncan (Zendaya), che instaura una passionale relazione con due amici e compagni di squadra, Art (Faist) e Patrick (O’Connor). Quando un grave infortunio la costringe a ...

Ecco la maglia “I Told Ya” di challengers, per sentirti anche tu come Zendaya e Josh O'Connor - Dove si compra la t-shirt grafica che hai visto addosso a Zendaya & co in challengers Qui, con possibili novità ufficiali in arrivo ...

