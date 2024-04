Francesco Benigno è un fiume in piena | i retroscena sulla firma del suo contratto con la sfuriata di un autore - dettagli su quanto accaduto all’Isola

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 25 aprile 2024), ex naufrago de L’Isola dei Famosi, che è recentemente stato al centro di un caso mediatico, data la sua esclusione dal reality, è intervenuto in diretta sul suo profilo Facebook per spiegare cosa sia realmenteha iniziato raccontando il suo scontro con Peppe Di Napoli: Tutto sommato Peppe era anche nervoso, lui era sull’isola da 7/8 giorni, era affamato nervoso, era arrivato ancora una settimana prima dei naufraghi vip. Anche se non è comprensibile la sua reazione cosi forte io sono andato da lui mani dietro la schiena per la pace, da buon cattolico la pace, anche non avendo fatto un errore e’ sempre accetta. Gli altri volevano fare da pacieri: ti ci porto io, lo dicevano per farsi vedere. Ma io volevo che i nostri chiarimenti fossero fatti direttamente, io so andare oltre uno ...