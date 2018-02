Elezioni 2018 | dalla grammatica ai manifesti | le gaffe dei politici

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader : Gentiloni prima scelta - Renzi al 30% - Berlusconi non sfonda : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e Fiducia leader, Gentiloni la prima scelta mentre Renzi non va oltre il 30%. Berlusconi non convince(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 01:16:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni italiane 2018 - l'Europa ha paura (23 febbraio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: l'Europa è spaventata per il rischio delle elezioni italiane. Irricevibile il ricorso di Milano contro Amsterdam. Arriva il freddo. (23 febbraio 2018).(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 00:26:00 GMT)

Elezioni 2018 - Grasso : 'Boldrini agli Esteri - Guerra all'Economia' | : Il presidente del Senato e leader di LeU ospite di Fabio Vitale a Italia 18. "Io potrei fare il ministro dell'Interno ad interim. Senza vincitori siamo pronti a partecipare a un Governo di scopo"

Elezioni 2018 - Grasso : 'Governo non operativo è rischio concreto' - : Il presidente del Senato e leader di LeU ospite di Fabio Vitale a Italia 18. "Una stima sul risultato di Liberi e Uguali? Mi deve torturare"

Elezioni 2018/ Allarme Juncker su voto Italia : “Governo non operativo”. Salvini - “l’Europa ci odia” : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: Jucnker, "governo Italia non sarà operativo". Gentiloni, "non è un salto nel buio". Errore grammaticale per Francesca Barra su manifesti Pd.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Focus indecisi : alle Politiche 2013 votavano Pd e Berlusconi - oggi… : Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. Regionali Lazio con Zingaretti in vantaggio. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Elezioni 2018/ Juncker - “allarme voto in Italia - Governo non sarà operativo”. Gentiloni - “stia tranquillo” : ELEZIONI 2018, diario di campagna elettorale: Jucnker, "Governo Italia non sarà operativo". Errore grammaticale per Francesca Barra su manifesti Pd. Report Amnesty, "Italia razzista"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:30:00 GMT)

Elezioni 2018/ Francesco Barra - l’errore grammaticale nei manifesti Pd : Grasso - “serve partito unico Sinistra” : ELEZIONI 2018, diario di campagna elettorale: errore grammaticale per Francesca Barra su manifesti Pd. Berlusconi, "Salvini no premier". Ultime notizie su Centrodestra, Pd e M5s(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 12:25:00 GMT)

Elezioni regionali Lombardia 2018 : come si vota e candidati : In Lombardia si svolgeranno le Elezioni regionali quest’anno. L’appuntamento è fissato per domenica 4 marzo 2018, lo stesso giorno delle Elezioni regionali nel Lazio, nonché delle Elezioni politiche in tutta Italia. I cittadini lombardi saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Regione e il consiglio. Roberto Maroni, governatore uscente, ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato. L’esponente di Lega Nord lo ha annunciato ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti avanti col 32% - sorpasso Parisi sul M5s : SONDAGGI elettorali politici verso le ELEZIONI 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. Regionali Lazio con Zingaretti in vantaggio. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Elezioni 2018 - Minniti : 'Tolleranza zero contro violenza politica' - : Dopo i fatti di Palermo e Perugia , il ministro dell'Interno ha detto che l'attenzione del Viminale è massima: "Le aggressioni di ogni colore non resteranno impunite però non vieterò i cortei". LO ...

Elezioni 2018/ Berlusconi : “Salvini non sarà il premier - Lega troppo distante”. E sul divorzio con la Lario.. : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: ultime notizie su Centrodestra, Pd e Movimento 5 Stelle. Tra aggressioni e violenze, Berlusconi torna protagonista, "Salvini non sarà premier"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 10:04:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Tra scandali e ‘big’ - come vota la Campania di De Luca? : Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. come vota la Campania di De Luca? Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:35:00 GMT)

Elezioni 2018 - psicosi da massoneria : candidato M5S partecipa a evento e poi si dissocia - ma c’erano quelli di tutti i partiti : psicosi massoneria nei Cinque Stelle. Un loro candidato va a una tavola pubblica, presenti i candidati di tutti i partiti (Lega, Pd, Leu…), ma è l’unico a doversi difendere da sospetti e accuse di affiliazione, al punto da dissociarsi pubblicamente dall’endorsement poi ricevuto dagli stessi organizzatori. Protagonista della vicenda è Paolo Margari, candidato alla Camera per la circoscrizione Estero sul quale sono piovute accuse non ...