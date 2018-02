“Ecco chi fumava con Francesco Monte” Canna-gate | Striscia scopre le carte La

“Le ultime immagini da viva. Perché era proprio lì?”. Giallo Pamela Mastropietro - a “Chi l’ha visto?” spunta un filmato inedito che fa saltare sulla sedia la madre : “Ecco cosa non torna” : “Perché Pamela comprò una siringa se lei non ne faceva uso?” “Il buco sul polso forse per far credere a un’overdose?” Sono solo alcuni degli interrogativi che si pone ‘Chi l’ha visto?’, che ieri sera ha mandato in onda un servizio sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. Le immagini trasmesse dalla ...

“Ecco chi mi ha picchiata sul set”. Anna Mazzamauro dice la verità. Dopo la bomba lanciata dall’attrice era uscito fuori il nome di Enrico Brignano : putiferio. Adesso l’ex signorina Silvani ha deciso di dirlo : “Mi ha spaccato l’orecchio” : Anna Mazzamauro scagiona Enrico Brignano dalle accuse di averla picchiata sul set del film di Fausto Brizzi’. “No, non è stato Enrico Brignano a picchiarmi sul set di ‘Poveri, ma ricchi'”, spiega l’attrice, indimenticabile signorina Silvani nella saga di ‘Fantozzi’, in un’intervista a Peter Gomez nel corso de ‘La Confessione’ che andrà in onda sul canale Nove domani alle 23. Dopo ...

Presentazione Ferrari - l’indiscrezione : “Ecco come si chiamerà” : Si avvicina la Presentazione da parte della Ferrari, si profila un campionato spettacolare in Formula 1. Leo Turrini ha già svelato sul suo blog di aver visto la nuova rossa, senza però anticipare nulla: “Al mio segnale scatenate l’inferno. Oppure: specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella di tutto il reame? Ma anche: una macchina è bella solo quando vince. Tra il Gladiatore, la strega di Biancaneve e lo stregone Enzo Ferrari, ...

Pjanic ha le idee chiare sulla lotta scudetto con il Napoli : “Ecco cosa dovrà fare la Juve” : La lotta scudetto tra Juventus e Napoli si deciderà nell’ultima giornata di campionato. Parola di Miralem Pjanic. Il bosniaco, a margine di un evento, ha dichiarato: “Col Napoli sarà una lotta serrata fino all’ultima giornata, al momento siamo un passo indietro in classifica, ma dobbiamo continuare a giocarcela partita dopo partita. Poi, se vogliamo superarli, loro dovranno venire a Torino e noi dovremo rispondere ...

Roma - Monchi svela : “Ecco come ho scoperto Under” : Prima del fischio d’inizio del match con lo Shakhtar, il ds della Roma, Monchi, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ spiegando l’importanza di questo ottavo di finale di Champions League: “Io non sono mai arrivato in un quarto di finale. Penso che per la crescita della società, per la fiducia e per quello che vogliamo fare oggi è una partita importante. Speriamo di giocare più forte possibile per andare ...

“Ecco cosa vale Cristina…”. Fabio Fulco sputa veleno sulla Chiabotto. Dopo la rottura era triste e sofferente - ma adesso dice tutto quello che pensa e quello che la ex gli ha fatto : “Bastava dirlo subito - invece di mentire così” : Sembravano proprio perfetti: bellissimi, innamorati e con una lunga storia d’amore alle spalle. Ma poi alla fine anche loro sono crollati. Si cambia, si cresce e le prospettive cambiano e diciamo pure la differenza d’età non indifferente ha dato una mano alla rottura tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. Lei sulla questione non si è mai pronunciata, ma lui in più occasioni ha invece detto quello che pensa, parlando anche con le lacrime ...

Inter - bufera dopo le dichiarazioni di De Boer - i tifosi : “Ecco i nomi” [FOTO] : L’Inter sta attraversando un momento difficilissimo in campionato, nell’ultima giornata pesante sconfitta in trasferta contro il Genoa. Non mancano le polemiche in casa nerazzurra, in particolar modo alcune dichiarazioni dell’ex allenatore dell’Inter hanno scatenato il caos: “In Italia ho avuto un po’ più di complicazioni, non solo per quel che riguarda il linguaggio, ma anche per il modo di trasmettere i miei ...

“Ecco chi non dovrà pagare”. Canone Rai - cambia tutto. Aumenta il numero delle persone esentate. Le info utili : “E’ stato appena firmato da parte del ministro dell’Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l’aumento della fascia di reddito di esenzione del Canone Rai per gli over 75”. Ad annunciarlo è stato il il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che è intervenuto nel corso della conferenza stampa dell’Agenzia del Demanio sui risultati 2017. Il premier ha spiegato che i nuclei ...

“Ecco dove nascerà Leone”. Fedez e Chiara hanno deciso : perché non in Italia. Una mossa che convince fino a un certo punto. Da loro è giusto aspettarsi di tutto - ma questo forse no : Quasi una foto al giorno, fra applausi e insulti. Il pancione di Chiara Ferragni scalda gli animi su Instagram, e l’ultima testimonianza non è certo da meno: dopo vagonate di foto con un pancino appena accennato, ecco infatti spuntare ‘a sorpresa’ un ventre rotondo da gravidanza avanzata, 28 settimane per l’esattezza, che raccoglie letteralmente oltre un milione di like dai fan in attesa del lieto evento. ...

“Ecco con chi sono fidanzata”. Barbara D’Urso rivela chi ha rapito il suo cuore. Questa volta lo dice lei e non si tratta di Fabio Fulco (e nemmeno di Gerard Butler). Carmelita lo grida al mondo intero : “Sono innamorata…” : Ormai tutti la considerano croce e delizia della televisione italiana. Brbara D’Urso, attrice e conduttrice è ormai nelle case di tutti gli italiani. Ogni pomeriggio e ogni domenica intrattiene il pubblico con i suoi programmi e sebbene riceva molte critiche è anche vero che i suoi show sono seguitissimi. Carmelita si destreggia tra attualità, gossip e interviste senza colpo ferire, anzi li azzecca quasi tutti. Se conosciamo molto ...

“Ecco chi mi ha ucciso”. Tra gli ultimi respiri - poche parole prima di morire : questa bella e coraggiosissima ragazza riesce a rivelare l’identità del suo assassino. Quella tenacia che ha permesso di risolvere un orribile mistero : Camminavano per le strade della California quando all’improvviso si sono imbattuti in uno scenario da incubo. Una donna, a lato della strada, ferita e in difficoltà. Così hanno fermato l’auto, accorgendosi con orrore che lei era coperta di sangue, talmente tanto da nascondere il colore dei suoi capelli. Soltanto ore dopo le autorità avrebbero identificato la giovane, nel frattempo purtroppo morta tragicamente. Ma proprio ...

“Ecco dove andava quella maledetta sera”. Pamela - spunta un testimone. Le sue dichiarazione raccolte da “Chi l’ha visto?”. Un caso dai contorni sempre più macabri : L’addio al ‘Pars’, la comunità di recupero nella quale era arrivata a ottobre, forse Pamela l’aveva premeditato. Lunedì ha preso un trolley ed è andata via, senza documenti, soldi o cellulare. Ha percorso a piedi tre chilometri in campagna e poi una volta arrivata sulla statale, ha fatto l’autostop fino a Macerata. Le ultime ore di vita, stando a quanto ricostruiscono alcuni testimoni al ‘Corriere della ...

“Ecco come chiameranno il terzo royal baby”. William e Kate - le voci corrono. Manca poco al lieto evento ormai e - matrimonio di Harry e Meghan a parte - occhi puntati sul parto della duchessina. E sul nascituro - ovviamente… : Tutti concentrati sul matrimonio dell’anno, quello del principe Harry e della sua Meghan Markle. E allora sotto coi pettegolezzi, le voci, le indiscrezioni che, ci scommettiamo, saranno infiniti da qui al prossimo 19 maggio, giorno dell’evento. evento per cui, è ovvio e comprensibile, c’è grande attesa, anche perché si preannuncia fuori dagli schemi. Meghan, è ormai roba nota, non deve avere un bel rapporto con il ...

Elezioni - lo scontro Boschi-Biancofiore secondo Gene Gnocchi : “Ecco il comizio in Trentino” : “Cosa fa la Boschi in Trentino?”, inizia con questa domanda la copertina di Gene Gnocchi a DiMartedì (La7) : “Te lo dico io cosa fa. Continua la sua campagna a suon di comizi sempre rigorosamente in tedesco. Va nelle malghe più sperdute”. E mostra un pezzo del presunto comizio… “E allora il centrodestra è corso ai ripari e le ha messo contro un pezzo da novanta: Michaela Biancofiore. Ti faccio vedere il ...