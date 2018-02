Atalanta-Borussia | scontri fuori dallo stadio Mapei Due poliziotti feriti

Video Gol Atalanta -Borussia Dortmund 1-1 - Ritorno Sedicesimi Europa League - 22-02-2018 : Risultato Finale Atalanta-Borussia Dortmund 1-1: Cronaca e Video Gol Toloi, Schmelzer, Ritorno Sedicesimi Europa League , 22 Febbraio 2018. Atalanta a un passo dalla storia: con il Borussia Dortmund finisce 1-1 e addio Europa . Pioggia di applausi al Mapei Stadium per questa Atalanta così vicina all’impresa. I bergamaschi giocano da Dea per 80 minuti, segnano con Toloi e sprecano tanto, tantissimo. I tedeschi ringraziano, giocano male ...

Atalanta beffata dal Borussia Una formalità per il Milan : In vantaggio con Toloi all'11', i nerazzurri si fanno raggiungere nel finale sull'1-1 e vedono sfumare il passaggio del turno, penalizzati dalla sconfitta dell'andata. I rossoneri di Gattuso vincono in casa 1-0 dopo il successo in trasferta sul Ludogorets una settimana fa