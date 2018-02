Windows 10 Mobile è morto anche per Gartner

WhatsApp Beta : un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile introduce la descrizione dei gruppi : Dopo Android, anche l’app di WhatsApp Beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo aggiornamento che introduce la descrizione dei gruppi, in puro stile Telegram. Con la versione numerata 2.18.28, gli utenti possono finalmente impostare una descrizione ai gruppi WhatsApp di massimo 512 caratteri. Questa può essere scritta sia dai partecipanti e sia, ovviamente, dall’amministratore, il ...

Tubecast ritorna a funzionare su Windows 10 e Windows 10 Mobile : A partire dalla scorsa settimana, l’app di Tubecast per Windows 10 e Windows 10 Mobile, uno dei miglior client di terze parti per Youtube, non risultava funzionante in quanto non consentiva la normale visualizzazione dei video. Veniva mostrato, infatti, un errore di mancata connessione ad Internet quando invece il dispositivo (sia uno smartphone che un PC) era collegato perfettamente alla rete. Gli sviluppatori di Webrox hanno risolto ...

Windows 10 Mobile : la build 15254.249 non si installa su molti smartphone : La build 15254.249 di Windows 10 Mobile rilasciata nei giorni scorsi sui canali fast e slow del programma Insider, presenta un bug in fase di installazione. Nello specifico, gli utenti segnalano che, una volta effettuato il download completo dell’aggiornamento, appare un avviso di errore nel momento in cui si procede con la fase di preparazione dell’installazione. Come potete osservare dagli screenshot riportati qui di seguito, ...

WhatsApp si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile - in arrivo gli sticker : [aggiornamento1 19/02/2018] Gli sticker sono veramente vicini al rilascio ufficiale su Windows 10 Mobile! Nell’ultimo aggiornamento per WhatsApp Beta i colleghi di WABetaInfo hanno trovato il pannello dedicato agli adesivi, il quale è già implementato all’interno dell’app ma non è visibili trovandosi in una fase di test privato. Articolo originale, Oggi WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app ...

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps - si prepara a sbarcare su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il 4 gennaio vi avevamo comunicato che uno sviluppatore indipendente aveva appena rilasciato una UWP del tutto nuova in grado di mostrare le mappe di Google con tutte le varie informazioni. Il progetto sembrava indubbiamente molto interessante dato che il Colosso di Mountain View, probabilmente, non svilupperà mai un’app ufficiale e affidarsi ai client dei terze parti risulta al momento l’unica soluzione possibile. Adesso lo ...

Windows 10 Mobile : Microsoft risolve un bug del sensore di impronte dell’Alcatel Idol 4Pro : L’Alcatel Idol 4Pro è un incredibile smartphone Windows 10 Mobile venduto nelle ultime settimane a prezzi stracciati come 99 dollari negli Stati Uniti. Le sue caratteristiche tecniche sono molto allettanti, basti pensare al supporto a Continuum, ai 4 GB di RAM e alla fotocamera da 21 megapixel. Secondo il sito All About Windows Phone, lo smartphone è stato tormentato ultimamente da un fastidioso problema al lettore di impronte digitali, ...

Uber : la storia si ripete - un’altra UWP abbandona Windows 10 e Windows 10 Mobile : Evidentemente la dismissione del settore Mobile ha avuto i suoi effetti anche sull’intero progetto delle UWP. Sono ormai mesi e mesi che molte app universali dicono addio alla piattaforma. L’ultimo caso è quello di Uber, la nota azienda che si occupa del serivizio di trasporto automobilistico e che presto sostituirà i classici TAXI, che stando ai colleghi di MSPoweruser non risulta più pienamente funzionante su Windows 10 e Windows ...

Windows 10 Mobile : immagini e dettagli inediti sul 650 XL cancellato da Microsoft : Il Lumia 650 è noto a tutti per essere stato l’ultimo smartphone ad essere prodotto interamente da Microsoft Mobile, settore poi venduto ad HMD Global per la produzione dei nuovi Nokia con a bordo Android. Il Lumia 650 è stato, tutto sommato, un ottimo terminale di fascia media anche se non ha poi ottenuto il successo del suo predecessore, il 640, che si è rivelato un dispositivo best buy con un rapporto/qualità prezzo incredibile. ...

Disponibile al download la build 15254.249 per Windows 10 Mobile [Insider] : Ieri sera Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per gli utenti Windows 10 Mobile iscritti al programma Insider nei canali fast e slow. La nuova build, numerata 15254.249, non è stata accompagnata da nessun changelog ufficiale ma, come siamo abituati da diversi mesi ormai, non ci sono sicuramente novità ma solo alcuni fix di bug e miglioramenti sulla sicurezza del sistema operativo. Per scaricare subito l’aggiornamento recatevi nelle ...

Windows 10 Mobile : disponibile un nuovo aggiornamento pubblico per Feature 2 : Dopo aver aggiornato la versione Creators Update di Windows 10 Mobile, Microsoft ha provveduto a rilasciare un ulteriore update anche per Feature 2. La nuova build, numerata 15254.248, risulta al momento disponibile al download solo nel canale pubblico e in quello Release Preview, gli utenti iscritti ai rami di distribuzione fast e slow dovranno ancora attendere. Changelog Risolto un bug che causava sporadici blocchi del touchscreen. Addresses ...

SquareHome 2 : launcher per Android in stile Windows 10 Mobile con Live Tile e Metro UI : SquareHome 2 è un launcher disponibile su smartphone, tablet e TV Android in sTile Windows 10 Mobile con Live Tile, Metro UI e tante possibilità di personalizzazione dell’interfaccia. Caratteristiche: Aggiungi app e widget come Tile nella home screen; Aggiungi l’elenco delle app e la scheda contatti accessibili tramite scorrimento orizzontale nella home screen; Tile animate per: Orologio, Foto, Calendario, Contatti, Controllo di ...

Windows 10 e Windows 10 Mobile : disponibile l’aggiornamento cumulativo di febbraio : Microsoft ha appena rilasciato, per Windows 10 Fall Creators Update e Windows 10 Mobile Feature 2, il nuovo aggiornamento cumulativo di febbraio (build 16299.248) come del resto previsto ogni secondo martedi del mese. Non essendo un major update, non troviamo novità particolari ma solo fix di bug e miglioramenti vari sul fronte della sicurezza e della stabilità del sistema operativo. Changelog Addresses issue where child accounts are able to ...

Come eseguire la PWA ufficiale di Google Maps su Windows 10 Mobile : Nonostante Windows 10 Mobile non venga più aggiornato con nuove funzionalità così Come il suo browser Microsoft Edge, le PWA (Progressive Web Apps) si comportano più che bene. Sorprendentemente, i nostri colleghi di AAWP hanno scoperto con piacere che anche la PWA ufficiale di Google Maps, pensata per i dispositivi Android di fascia ultra-bassa, funziona perfettamente anche sugli smartphone del big di Redmond. Quest’ultima supporta ...

Come disinstallare la nuova app Foto di Windows 10 Mobile : A causa di un errore da parte di Microsoft, gli utenti Insider fast di Windows 10 Mobile hanno ricevuto sui loro smartphone un nuovo aggiornamento dell’app Foto. Sfortunatamente è stata distribuita la nuova versione sviluppata per PC e tablet che contiene numerose funzionalità tra cui i filtri e la regolazione del colore ma che sui dispositivi più piccoli presenta tantissimi bug, senza contare l’interfaccia grafica per nulla ...