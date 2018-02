Isola dei Famosi 2018 | Giucas Casella sospeso e Bianca Atzei sta male Possibili

“Deve tornare in Italia”. Il caso di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. La naufraga coinvolta nel processo ‘Ruby Ter’ è stata richiamata a sorpresa. Ora viene fuori nel dettaglio quello che le sta capitando e cosa le toccherà fare : All’Isola dei Famosi ne stanno succedendo di tutti i colori. Oltre alle questioni che girano intorno al ‘canna-gate’ altre preoccupazioni stanno facendo venire il mal di pancia agli autori. Chi se ne va esausto prima della fine, chi si spoglia senza motivo, chi si sente male, chi piange e chi deve andare in tribunale. Negli ultimi giorni la voce che Francesca Cipriani dovesse lasciare l’isola per recarsi di corsa a Milano si è ...

“Una coppia gay all’Isola dei Famosi”. La frase che ha sconvolto il pubblico. A parlare lui - Filippo Nardi - fresco di eliminazione dal reality. Che svela i nomi dei due concorrenti tra i quali ci sarebbe del tenero. Lo scoop (con annesse polemiche) è servito : Quella di Filippo Nardi per le coppie gay all’Isola dei Famosi sembra ormai essersi trasformata in una vera e propria ossessione. Difficile descrivere diversamente l’atteggiamento dell’ultimo concorrente in ordine cronologico a lasciare il reality condotto da Alessia Marcuzzi, eliminato dall’implacabile televoto e costretto così a fare i bagagli per abbandonare l’Honduras rientrando a casa anzitempo. Già ...

Francesco Monte - Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018/ Striscia La Notizia pronta a nuove rivelazioni : Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018, continua la polemica tra Eva Henger e Francesco Monte sulle canne fumate dall'ex tronista in Honduras: la posizione di Magnolia(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:03:00 GMT)

Eva Henger attacca Daniele Bossari : 'pilotato' a L'Isola dei Famosi? Le accuse dopo quella frase contro di lei : Eva Henger 'spietata' contro l'opinionista Daniele Bossari : non perdona la frase detta dal vincitore del GF VIP su di lei e svela un retroscena durante la puntata de L'Isola dei Famosi . Si sta ...

Isola dei famosi - Filippo Nardi e la bomba omosex : 'Cosa ho visto. Credo che...' : Dall' Isola dei famosi è appena uscito Filippo Nardi . Il quale, come sottolinea Novella 2000 , ha una sorta di fissazione sulle coppie omosessuali: ne vede ovunque. E infatti, dopo aver 'accoppiato' ...

Isola dei Famosi - Eva Henger : Mi dicono 'ti taglio la gola' - 'ti do una coltellata' : Nonostante la società produttrice dell'Isola dei Famosi abbia diffuso un comunicato ufficiale nel quale annuncia di non aver trovato prove contro Monte, Eva Henger non ha nessuna intenzione di mollare il colpo.Intervistata dal settimanale Nuovo, la ex naufraga dell'Isola ha ribadito la sua posizione: "Quando sono rientrata in Italia non avevo idea che il mio attacco a Francesco Monte avesse suscitato un simile odio nei miei ...

BIANCA ATZEI SI RITIRA?/ È stata male - portata via per accertamenti : forti dolori alla schiena (Isola dei Famo : BIANCA ATZEI si sente male e viene allontanata dall'isola per qualche accertamento; una volta rientrata, i naufraghi l'accolgono con grande gioia, tranne Filippo Nardi...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:23:00 GMT)

Isola dei Famosi - convivenza - difficile - tra Paola e Bianca : Con l'ultima puntata dell' Isola dei Famosi, i naufraghi si sono dovuti adattare ad alcuni nuovi cambiamenti sia positivi che negativi. E se l'essere riuniti in un'unica Isola ha reso felici i ...

Francesca Cipriani abbandona L'Isola dei Famosi? L'avvocato : 'Ecco cosa rischia' : Francesca Cipriani potrebbe abbandonare L'Isola dei Famosi ? Per Alessia Marcuzzi e tutto il programma sarebbe un durissimo colpo considerata la forza del personaggio: ecco il motivo che si nasconde ...

“Franco? Ma che ne sapete…”. Spiazzante : spuntano certe cose… Già - ora parla la moglie del naufrago pugliese dell’Isola dei Famosi ed emerge un profilo inimmaginabile rispetto all’uomo che abbiamo conosciuto in tv : A guardarlo da fuori, con quelle fattezze non propriamente aggraziate ispirate più a King Kong (senza offesa) che al canone di Policleto (che pure è superato), verrebbe da pensare tutto e il contrario di tutto di Franco Terlizzi. La prima impressione è che somigli un po’ al sir Ettore de La Spada nella Roccia, panciuto quanto rude e invece no. Chi è Franco Terlizzi lo hanno raccontato stamani figlio e moglie a Mattino 5. La famiglia del ...

Isola dei Famosi 2018 - Giucas Casella sospeso/ Simone e Elena sull'Isla Bonita - “Scintilla” è preoccupato... : Isola dei Famosi 2018, le ultime notizie: Giucas Casella sospeso. Intanto Simone Barbato ed Elena Morali si godono i comfort dell'Isla Bonita. E il fidanzato di lei si preoccupa...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 12:02:00 GMT)

Nadia Rinaldi delusa dall’Isola dei Famosi : “Sono finita stritolata” : L’isola dei Famosi: Nadia Rinaldi delusa dal reality Senza peli sulla lingua, Nadia Rinaldi si è sfogata sulle pagine del settimanale Oggi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha risparmiato frecciatine per gli altri concorrenti, ammettendo di essere rimasta profondamente delusa dal reality di casa Mediaset. Pochi riferimenti da parte dell’attrice romana al caso che ha coinvolto Francesco Monte ed Eva Henger, sul ...