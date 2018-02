Amici 17 Einar vuole la sfida | Vittorio e Irama a rischio eliminazione

Amici 17 : Rudy Zerbi e Zic ai ferri corti - Einar vuole andare in sfida : Rudy Zerbi attacca Zic ad Amici 2018, Einar si propone di andare di sfida Resa dei conti oggi ad Amici 17: Rudy Zerbi ha voluto incontrare Zic dopo la discussione che ha avuto luogo durante lo speciale del sabato, mentre Einar, nonostante sia il preferito della settimana e sia quindi immune dalla sfida, ha richiesto alla redazione la volontà di schierarsi. Il professore di canto una volta terminata la lezione con Zic gli ha rivelato di essere ...

Testo e audio di Salutalo da parte mia di Einar - un nuovo inedito ad Amici di Maria De Filippi : Salutalo da parte mia di Einar è tra i nuovi inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi, nel corso dell'edizione numero 17 in onda adesso su Canale 5. Prima della fase serale, i ragazzi di Amici 17 sono chiamati a sostenere sfide a squadre. Quest'anno le squadre sono due: il ferro contro il fuoco. Tra i cantanti più apprezzati del talent show c'è il talentuoso Einar che, di puntata in puntata, sembra essere intenzionato a conquistare una ...

Amici 17 : Einar si scaglia contro Zic e Biondo lo sfida : Einar contro Zic ad Amici 2018: “Io non sono falso come te!” Durante il daytime di oggi di Amici 17 c’è stata una grande polemica che ha visto protagonisti Biondo, Einar, Zic e Alessandro. I ragazzi insieme a Carmen e ad altri hanno visto l’esibizione di Biondo, e senza che lui li sentisse hanno voluto dare un loro parere. Zic, dopo avergli detto in puntata lo scorso sabato che stonava, lo ha giudicato negativamente ...

Polemica tra i cantanti dopo la sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi - Einar e Irama contro Zic : “Non sei coerente” : La sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi è partita questa settimana lunedì 12 febbraio, dopo lo stand by di sabato 10 febbraio. Le squadre del Ferro e del Fuoco si sono sfidate ancora una volta nelle prove di canto e ballo e valutati dalle rispettive commissioni. Il giudizio su Matteo dei Black Soul Trio resta ancora in sospeso, dopo la richiesta di doppia eliminazione dei professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco. La prima prova ...

Amici 17 : Irama consola Einar dopo le dure parole di Rudy Zerbi : Einar rischia ancora la sfida ad Amici 2018? Le parole di Rudy Zerbi Durante la puntata di oggi di Amici 17 Rudy Zerbi ha voluto incontrare Einar per palesargli le sue preoccupazioni. Il professore di canto ha infatti sottolineato che per fare la professione che vorrà fare bisogna essere forti e dovrebbe quindi imparare a mostrare, anche nelle sue esibizioni, le sue emozioni invece che chiudersi in se stesso: “Devi essere più sicuro di ...

Einar e Irama ad Amici 2018 duettano a sorpresa durante la lezione di Carlo di Francesco : “La condivisione è molto importante - osservatevi” (video) : Einar e Irama ad Amici 2018 duettano in un mash-up tra i loro singoli. durante l'appuntamento con il pomeridiano di Amici di martedì 6 febbraio, i due cantanti si sono ritrovati ad improvvisare insieme. Aspettando la lezione di Carlo Di Francesco, Einar e Irama hanno intonato i rispettivi singoli Non c'è e Che ne sai, in un duetto che ha coniugato le parti melodiche eseguite dal cantante titolare della squadra del Ferro e il rap del cantante ...

Amici 17 - Einar piange nella sfida contro Christian e poi vince (video) : Einar inizia la sfida con un grande successo di @FabrizioMoroOff! Cosa ne dite di questa interpretazione? #Amici17 pic.twitter.com/Kytbn0ZaDL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 3, 2018 Se volete cantare insieme a Einar il suo inedito "Non c'è" cliccate qui: https://t.co/CltiYIahCV #Amici17 pic.twitter.com/JZXQP553oc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 3, 2018 Einar vince la sfida e può tornare ...

Einar piange ad Amici 2018 : l’abbraccio di Maria De Filippi (VIDEO) : Amici 17: Maria de Filippi consola Einar in diretta Non è stata una bella puntata quella di oggi di Amici 2018 per Einar: il giovane cantante è addirittura scoppiato a piangere a dirotto tanto che è dovuta intervenire persino Maria De Filippi a consolarlo. Cosa è successo nel dettaglio? Einar inizialmente si è sfidato contro Irama, e le due esibizioni hanno avuto esiti completamente diversi: se Irama ha ricevuto infatti molti complimenti da ...

Amici 17 - Einar piange nella sfida contro Christian che poi vince (video) : Einar inizia la sfida con un grande successo di @FabrizioMoroOff! Cosa ne dite di questa interpretazione? #Amici17 pic.twitter.com/Kytbn0ZaDL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 3, 2018 Se volete cantare insieme a Einar il suo inedito "Non c'è" cliccate qui: https://t.co/CltiYIahCV #Amici17 pic.twitter.com/JZXQP553oc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 3, 2018 Ecco il momento clou dello speciale di ...