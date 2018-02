: #News Olimpiadi,annullato incontro Pence-Kim - CybFeed : #News Olimpiadi,annullato incontro Pence-Kim - NotizieIN : Olimpiadi,annullato incontro Pence-Kim - herzoa : Dovrebbe essere una settimana di Champions e Olimpiadi ma su sky non vedo niente, hanno annullato tutto? -

Il vicepresidente Usa, Mikeera partito per lein Corea del Sud con un accordo per vedere in segreto alti rappresentanti norcoreani. Ma il 10 febbraio, meno di due ore prima chee il suo team fossero pronti per incontrare Kim Yo Yong, la sorella più giovane di Kim Jong Un, e Kim Yong Nam, il capo (nominale) della Nord Corea, i dirigenti di Pyongyang hanno fatto marcia indietro.Ciò può essere dovuto al fatto cheha recentemente condannato le violazioni dei diritti umani della Corea del Nord.(Di mercoledì 21 febbraio 2018)