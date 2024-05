Le curiose origini della torta Foresta Nera che mezzo mondo si contende

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 5 maggio 2024) Latedesca chiamata Schwarzwälder Kirschtorte ha una base di pan di spagna al cioccolato, è farcita con una gustosa crema chantilly, e nasconde un cuore con strati di ciliegie e kirsch. Ma la Black Forest cake è un dessert che molte nazioni rivendicano come proprio., la disputa territoriale È un classico dolce di Trinidad: unaal cioccolato imbevuta di rum e sormontata da fiocchi di panna montata. Ma c'è anche unapakistana bagnata da brandy alla ciliegia. Ed è anche unacilena decorata con marasche locali. Ma anche libanese: non troppo dolce, niente alcol. Non scordiamoci che è anche unanepalese. E una tipica dello Zimbabwe. È persino popolare nelle remote isole Fiji. E, soprattutto perché la chiamano ...