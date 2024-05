Preghiera a Maria - 5 maggio Dopo anni di grandi sofferenze fisich - guarisce istantaneamente

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di domenica 5 maggio 2024) Margherita è immobilizzata a letto da ben diciotto, la medicina non riesce a guarirla, per tutti è spacciata. La povera donna non conosce il nome della malattia che la costringe a letto e le procura indicibili dolori. Dove gli uomini non sanno la sapienza divina opera. Siamo nel comune di Fivizzano in provincia di ... L'articolo proviene da La Luce di