La tendenza moda Y2K dell’abito a tubo è tornata per la primavera\estate 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 maggio 2024) Si sa, nel mondo dellatutto ritorna: ma non ci potevamo aspettare che l’abito stile Y2K sarebbe tornato diper la primavera/estate, ed è proprio l’abito a, il “boob tube”. L’abito aè tornato: il famoso trend Y2K Ultimamente abbiamo assistito alla rinascita dei pantaloni capri, degli hot pants ultra micro, della vita alta (alleluia) e della controversa silhouette peplum, ma ora le passerelle e i red carpet hanno riportato in vita il “boob tube”. Forse qualcuno lo ricorda come abito “a fascia” o scollatura “a”, il tipico vestito senza spalline. Un esempio ad hoc è Rihanna (sempre, ma in particolare in questa occasione), che ha optato per un abito a fascia in stile corsetto della collezione Alexander McQueen AW24 di Seán McGirr per celebrare l’ultimo ...