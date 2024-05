Pallanuoto La Jesina passa a Modena ma Mr Vastola ha da ridire

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 5 maggio 2024) Non sono piaciute certe situazioni createsi: “gestiremo certe ‘decisioni’ a dir poco dubbie da grande squadra e con maggiore energia” JESI, 5 maggio 2024 – Lavince a. Una partita non facile ma la prestazione tutta cuore e grinta alla fine ha fatto la differenza. Priva di Mancinelli e Sebastianelli, partono male gli uomini in acqua del team jesino, con Gioele Zannini fuori per un cartellino rosso dato “a nostro parere, in maniera troppo frettolosa dall’arbitro” – commentano in casa leoncella – e finisce anche sotto 4-2. Nel secondo parziale, prese le misure su Lorenzoni, inizia il recupero e i ragazzi di Mrsi portano sul 5-5, così nel terzo parziale, lapiazza un break di 2-0, con ilche accusa il colpo e sembra ormai in balia dei granata. Purtroppo un’ingenuità di ...