Matteo Falcinelli torturato a Miami - si muove la politica Scalfarotto | Subito interrogazione a Tajani

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma, 5 maggio 2024 – Quello che è accaduto a(qui il video esclusivo delle violenze), studente di Spoleto di 25 anni arrestato e ‘incaprettato’ in cella per 13 minuti,inevitabilmente la. “Questa vicenda necessita di essere immediatamente approfondita e chiarita dalla Farnesina con le autorità diplomatiche degli Stati Uniti a Roma. Le immagini della tortura di un nostro connazionale da parte delle autorità di un Paese amico e alleato sono assolutamente inaccettabili e richiedono rapidamente un passo formale da parte del governo. Presenterò questa mattina stessa un'al ministro Antonio", annuncia il responsabile Esteri di Italia viva, Ivan, l’ira della ...

«È stato torturato : basta vedere i video per capire». Non unsa mezzi termini la mamma di Matteo Falcinelli , il ragazzo italiano di 25 anni che - come mostra un video diffuso dal... Continua a leggere>>

Scene di violenza inaudita quelle che emergono da una cella di Miami , dove uno Studente italiano è stato 'incaprettato' e torturato dalla polizia per 13 minuti . Matteo Falcinelli , originario di Spoleto, si trovava negli Stati Uniti per un master alla Florida international university. I fatti ... Continua a leggere>>

Ammanettato, incaprettato, steso a terra per 13 minuti in condizioni di grosse difficoltà respiratorie mentre implora «please, please please» agli agenti. Stanno facendo discutere le immagini, diffuse dal Quotidiano Nazionale, di Matteo Falcinelli il 25enne di Spoleto, arrestato il 25 febbraio a ... Continua a leggere>>

matteo Falcinelli, studente italiano arrestato a miami. «Incaprettato e torturato per 13'». Le immagini choc - Quello che è successo ricorda molto il caso di George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis, in Minnesota, nel 2020. Questa volta è toccato a uno ... Continua a leggere>>

miami, studente italiano arrestato e “incaprettato” in cella per 13 minuti. La madre: “Sta male, voleva suicidarsi” - matteo Falcinelli, uno studente italiano di 25 anni, è stato arrestato dalla polizia di miami e «incaprettato» in cella per 13 minuti. Il giovane, originario di Spoleto si trovava negli Stati Uniti pe ... Continua a leggere>>

Salvini, Macron pericoloso e disperato. Mai soldati in Ucraina - "Mandare i soldati italiani a combattere guerre fuori dai confini Ue Seguire le ossessioni di qualche leader europeo pericoloso e disperato come Macron No grazie, mai nel nome della Lega". Lo scrive ... Continua a leggere>>