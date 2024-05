Abbiamo di nuovo un problema col granchio blu in Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 5 maggio 2024) Scatta dil’emergenzablu in. Una nuova invasione nelle costene ha scatenato una crisi senza precedenti nel settore della pesca e dell’acquacoltura. La situazione, oggi particolarmente critica nel Delta del Po e nelle regioni costiere dell’Alto Adriatico, richiede un intervento deciso e coordinato per mitigare i danni e proteggere le risorse marine. Arrivano 6 milioni di euro per affrontare l’emergenzablu inCome riportato da Coldiretti, nella regione di Comacchio, durante una discussione della Commissione Politiche Economiche, è stato proposto uno stanziamento di sei milioni di euro per affrontare l’emergenza delBlu. Questi fondi saranno destinati a sostenere l’agricoltura e l’acquacoltura, con particolare ...