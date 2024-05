Wta Madrid 2024 - Swiatek | Chi dirà ora che il tennis femminile è noioso?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) “Provo molte emozioni. Sono molto orgogliosa di me stessa e felice. Il tie-break è stato pazzo: non c’era tempo di pensare a un punto che bisogna già giocare quello seguente. Ho provato a concentrarmi, ma era folle“. Così Igain conferenza stampa dopo il successo ai danni di Sabalenka nella finale del Wta 1000 di. “Aryna è una giocatrice molto intensa e quando entra in campo devi giocare molti punti in difesa. Inoltre ha servito molto bene, quindi non è stato facile per me che lei ottenesse punti gratuiti in ogni game. È stata una vera sfida – ha proseguito la numero uno al mondo – Ho passato gran parte della partita cercando di rilassarmi un po’ di più. Sentivo che avrei potuto giocare meglio, visto come avevo giocato nei giorni precedenti, ma avevo molti pensieri e molto lavoro da fare nella mia mente. Dopo i ...