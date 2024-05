LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Tiberi e Pellizzari alla prova di Oropa

(Di domenica 5 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE Buongiorno amici di OA Sport e benvenutidella secondadel. Saranno 161 i chilometri da percorrere da San Francesco al Campo al Santuario di, primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa. L’ascesa è lunga 11,8 km e ha una pendenza media del 6,2%, con punta del 14%. Il grande favorito sarà chiaramente lo sloveno Tadej Pogacar; curiosità per capire se Jhonatan Narvaez riuscirà nella difficile impresa di difendere la maglia rosa. L’Italia spera nei giovani Antonioe Giulio

Il LIVE in diretta di Cantù-Cividale , sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Comincia la post season della Serie cadetta, alla ricerca di un posto nella massima Serie del prossimo anno: a confrontarsi in questa Serie sono le squadre che hanno ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-JASTRZEBSKI ( Finale Champions LEAGUE volley MASCHILE) DALLE 16.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale di Champions League femminile tra Allianz Milano e Antonio Carraro Imoco Conegliano. La Champions in Italia ci ... Continua a leggere>>

LBA - Napoli vs Scafati, dove vederla in TV, preview, diretta - La Generazione Vincente Napoli Basket, dopo la sconfitta di Reggio Emilia, sfida tra le mura amiche della Fruit Village Arena la Givova Scafati Basket, che viene dal k.o. contro Sassari. Entrambe le ... Continua a leggere>>

LBA - Sassari vs Reggio Emilia, dove vederla in TV, preview, diretta - Il Banco di Sardegna Sassari, dopo la vittoria netta di Scafati, chiude la sua stagione ospitando la UNAHOTELS Reggio Emilia, che viene dal successo contro Napoli che è valsa ... Continua a leggere>>

Pisa – Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Pisa - Sudtirol di Domenica 5 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37ma giornata di Serie B ... Continua a leggere>>