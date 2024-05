La probabile formazione del Napoli contro l’Udinese

Davide Ballardini è con le spalle al muro, per i punti salvezza e anche per le scelte di campo per Sassuolo-Inter. Diamo uno sguardo a quella che sarà la probabile formazione neroverde. PROGETTO AMBIZIOSO – Sassuolo-Inter, in programma alle ore 20.45 di questa sera, vede scontrarsi due squadre con ... Continua a leggere>>

L’Inter dopo la vittoria in casa contro il Torino e la festa per il ventesimo scudetto, è impegnata in casa del Sassuolo oggi, sabato 4 maggio alle 20:45. Simone Inzaghi cambia diversi giocatori nella formazione iniziale, ma non rinuncia al solito Henrikh Mkhitaryan. DIFESA E ATTACCO – In vista di ... Continua a leggere>>