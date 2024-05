Pallamano A Gold La Macagi Cingoli perde a Sassari | la Raimond Ego vince 45-35

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 5 maggio 2024) I ragazzi di Palazzi lottano per 20 minuti, poi alzano bandiera bianca e la squadra di Zupo scappa fino al +10 finale. Ora i play-out contro il Secchia Rubiera: gara 1 in Emilia sabato 18 maggio, 5 maggio 2024 – La regular season dellain Serie Aditermina con una sconfitta. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno perso 45-35 in trasferta contro laEgo, in una 26^ giornata ormai ininfluente per le ambizioni di classifica di entrambe. Ora Strappini e compagni hanno due settimane per ricaricare le pile in vista della serie del primo turno dei play-out contro il Secchia Rubiera, che partirà in Emilia il prossimo 18 maggio. La partita Laè rimasta in partita solo nei primi 20 minuti. Dopo essere ...