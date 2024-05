L' Eredità - Francesca in stato confusionale alla ghigliottina | anche Liorni trasecola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Ormai la "sosia di Annalisa", ossiaPaoletti, sta diventando una campionessa tostissima de L', il programma condotto da Marcosu Rai 1 ogni sera a ridosso del Tg1, il gioco delle parole e dei loro legami, il longevo format dall'inossidabile successo. La puntata in questione è quella di sabato 4 maggio e, come avrete capito, ci è arrivata, la cui somiglianza con la cantante di Sinceramente - tormentone dell'ultimo Festiva di Sanremo -, oltre ad essere notevole, continua ad essere rimarcata sui social. Al gioco finale del quiz,si qualifica con un montepremi potenziale pari a 190mila euro. Ma non ha le idee chiarissime e lo si vede fin dal principio: dimezzamento dopo dimezzamento, eccola in gioco per 23.750 ...