Traffico Roma del 05-05-2024 ore 09 | 30

(Di domenica 5 maggio 2024) Luceverdementre fatti dalla redazione riaperta alla galleria Giovanni XXIII l’incidente prima segnalato è stato rimosso chiusa la via Nomentana per un incidente all’altezza di Colleverde nelle due direzioniinternet a Corso Trieste tra Piazza Trasimeno e piazza Annibaliano per lavori di potatura alberi fino alle 17:30 di questo pomeriggio al destino chiusa tutta la giornata via Roberto Malatesta per una manifestazione socio-culturale per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana al pane tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità