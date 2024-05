Abiti da Sposo 2024 | Ecco le Migliori Tendenze dell’Anno

first appeared on MoltoUomo.it.

Stop (o quasi) al nero, grigio e blu. Sulle passerelle di stagione i brand specializzati in Abiti da sposo ampliano le proposte per lui proponendo diverse nuance: dagli ormai affermati borgogna e verde bosco al sorprendente cobalto, fino al rosso, al viola, al giallo. Spazio al technicolor anche ... Continua a leggere>>

5 look per un matrimonio estivo da copiare alle royal - Come vestirsi a un matrimonio estivo I migliori look eleganti e freschi delle royal da copiare. Con abito, gonna, spalle coperte e non solo. Continua a leggere>>

abiti da sposo 2024: all'altare ne vedremo di tutti i colori - Stop (o quasi) al nero, grigio e blu. Sulle passerelle di stagione i brand specializzati in abiti da sposo ampliano le proposte per lui proponendo diverse nuance: dagli ormai affermati borgogna e verd ... Continua a leggere>>

Il galateo di stile per lo sposo: tutto quello che c'e da sapere per arrivare perfetti (ed elegantissimi) all'altare - Un'esperta del settore scioglie tutti i dubbi su cosa fare, ma soprattutto non fare, quando si parla del protagonista maschile del matrimonio: il futuro marito. Nel giorno del grande Sì, ecco i temuti ... Continua a leggere>>