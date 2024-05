Miami - studente italiano arrestato con violenza e incaprettato dagli agenti Usa | sbattuto a terra e legato per 13 minuti

(Di domenica 5 maggio 2024), volto contro l’asfalto, portato in carcere e poi. Sono queste le violente modalità dell’arresto di unodi 25 anni originario di Spoleto, fermato a, in Florida. Il giovane si chiama Matteo Falcinelli. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Nazione (così come le foto, pubblicate grazie al video del Quotidiano Nazionale): il giovane sarebbe prima stato, con il volto premuto contro l’asfalto, e poi portato in carcere. In cella di transito, alla stazione di polizia di NorthBeach, quattrolo avrebberosottoponendolo all’Hogtie restraint: con una cinghia hannole manette dietro la ...

«È stato torturato : basta vedere i video per capire». Non unsa mezzi termini la mamma di Matteo Falcinelli , il ragazzo italiano di 25 anni che - come mostra un video diffuso dal... Continua a leggere>>

Scene di violenza inaudita quelle che emergono da una cella di Miami , dove uno Studente italiano è stato 'incaprettato' e torturato dalla polizia per 13 minuti . Matteo Falcinelli , originario di Spoleto, si trovava negli Stati Uniti per un master alla Florida international university. I fatti ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Arresto choc a Miami per uno Studente italiano . E’ quanto riferisce il quotidiano ‘La Nazione’ sul proprio sito. Il 25 enne, che era in Florida per frequentare un Master alla Florida International University, riferisce il giornale, è stato sbattuto a terra dalla polizia di Miami e ... Continua a leggere>>

Matteo Falcinelli, chi è lo studente italiano incaprettato dalla polizia a miami. La mamma: «Lo hanno torturato, ha tentato il suicidio» - «È stato torturato: basta vedere i video per capire». Non usa mezzi termini la mamma di Matteo Falcinelli, il ragazzo italiano di 25 anni che - come mostra un video diffuso ... Continua a leggere>>

Perché Matteo Falcinelli è stato arrestato a miami Ecco cosa ha fatto lo studente secondo la polizia americana - Il video shock dell’arresto di Matteo Falcinelli ha fatto il giro del web e in molti si chiedono cosa abbia fatto lo studente italiano per finire in carcere. Andiamo allora a fare chiarezza sulle accu ... Continua a leggere>>

Usa, arresto choc per studente italiano - Uno studente italiano di 25 anni è stato arrestato in Florida, a miami, con modalità particolarmente violente. Continua a leggere>>