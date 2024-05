VIDEO | CM Punk chiuso nei WWE HQ dopo il Countdown to Backlash - il BITW rimasto bloccato a Stamford

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 5 maggio 2024) Piccola disavventura per CMche, tramite delle esilaranti storie Instagram, ha rivelato di essere statoin un bagno dei WWE HQ dimentre si stava cambiando a seguito della fine delto. Il Best in the World, che insieme a Jackie Redmond e Big E ha preso parte al kickoff dell’evento, sarebbequindi all’interno del quarter generale WWE e, quando è uscito, non ci sarebbe stato più nessuno ad attenderlo.alcune storie esilaranti che mostravano la palestra del posto, una statua di Andre the Giant ed il poster di Roxanne Perez,ha commentato la situazione a suo modo, spiegando cosa è successo. Il Voice of the Voiceless ha addirittura perso il volo per tornare a Chicago a sua volta, in una ...