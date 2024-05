Garbagnate - dalle scuole 700 chili di aiuti per la Caritas

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 5 maggio 2024) . Da lunedì 15 a lunedì 22 aprile nei plessi delledel territorio c’è stata una raccolta di generi di prima necessità, dagli alimentari ai prodotti per la casa a quelli per l’igiene personale. L’iniziativa era organizzata dall’associazione scuola per scuola uguale solidarietà a favore ...