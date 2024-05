Fiorello anticipa Viva Rai2! ed elogia Biggio | I David di Donatello sono pericolosi

Viva Rai2! va in onda dal lunedì al venerdì, come di consueto, ma oggi domenica 5 maggio Fiorello ha fatto una piccola sorpresa agli affezionati spettatori condividendo una diretta su Instagram e anticipando gli argomenti della puntata di domani 6 maggio 2024: ovviamente, è dedicata ai David di Donatello, dove abbiamo visto Fabrizio Biggio condurre il red carpet e consegnare parte dei premi nel corso della serata. Non sono mancati momenti memorabili, come ha sostenuto Fiorello stesso: le anticipazioni della puntata, che apre – purtroppo e con grande dispiacere – l’ultima settimana di Viva Rai2!, in chiusura venerdì 10.

“Questa è una diretta che non doveva esserci, perché solitamente alla domenica non si fa niente”, così Fiorello ha iniziato il video condiviso su Instagram, svelando gli argomenti di discussione della puntata di domani di Viva Rai2!. Nonostante la diretta mattutina, il conduttore ha fatto compagnia, come di consueto, a migliaia di persone. “Domani inizieremo l’ultima settimana di Viva Rai2!“. Con lui nonno Ruggiero, Massimo, Claudio, Fabione e vecchie conoscenze dell’Edicola Fiore. C’è anche Fabrizio Biggio, ovviamente, reduce dalla partecipazione ai David di Donatello.

Leggi su dilei