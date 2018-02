La piccola Elisa ha fatto il trapianto di midollo | ora incrociamo le dita e

huffingtonpost

: Mesi fa era partita una campagna di solidarietà in tutto il paese per trovare un donatore di midollo compatibile. I… - TgrRaiFVG : Mesi fa era partita una campagna di solidarietà in tutto il paese per trovare un donatore di midollo compatibile. I… - valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: Malata di #leucemia: la piccola #Elisa ha fatto il trapianto di midollo - forte_l : RT @ilmessaggeroit: Malata di #leucemia: la piccola #Elisa ha fatto il trapianto di midollo -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) "Il momento tanto atteso è arrivato, lahail, il suo angelo sconosciuto le ha donato il". È il messaggio postato su Facebook da Fabio e Sabina, i genitori della, di tre anni, affetta da leucemia, la cui storia aveva dato vita a una mobilitazione del web e di numerosi vip, da Fiorello alla cantante Anastacia. "In attesa, in punta di piedi,le, preghiamo e continuiamo a tifare per la nostra amata 'Gufetta', che mantiene sorriso e vivacità, mentre il nuovo midollino inizia a lavorare", scrivono i due genitori sul profilo 'Salviamo'.Il 17 febbraio la notizia dell'individuazione del donatore di. È un donatore compatibile circa al 90%, non un gemello genetico e, anche se i genitori speravano in una compatibilità totale, i medici sono cautamente ottimisti.L'ultimo appello dei ...