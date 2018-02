Il Pd fa comizio in chiesa I superstiti di Rigopiano | Sull' altare c' erano bare

Emma Bonino fa un comizio in Chiesa : scoppiano le polemiche dei pro life contro la donna : Emma Bonino , che da tempo lotta contro un cancro, è famosa per le sue battaglie "umanitarie", ad esempio contro la pena di morte e contro le violenze sulle donne nel mondo , si è schierata contro il ...

Emma Bonino - il comizio in Chiesa : insorgono i cattolici pro-life : Pronta a tutto per un voto in più. Si parla di Emma Bonino , che dalla battaglie a favore dell'aborto è passata a un comizio direttamente in Chiesa. Già, perché come sottolinea Il Giornale , sabato, ...