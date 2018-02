Discesa libera d' oro per Sofia Goggia a PyeongChang

Olimpiadi invernali - storico oro di Sofia Goggia nella Discesa libera : Trionfo azzurro alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Lo aveva promesso e ce l'ha fatta: Sofia Goggia ha battuto Lindsey Vonn e anche una straordinaria Ragnhild Mowinckel e ha vinto la medaglia d'...

Sofia Goggia vince la Discesa libera alle Olimpiadi invernali - terza medaglia d'oro per l'Italia. L'azzurra : "Un sogno che si avvera" : L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'oro nella discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel e terza la statunitense Lindsay Vonn. Per l'Italia si tratta della terza medaglia d'oro alle Olimpiadi in Corea e della nona medaglia complessiva dei Giochi. Sulla pista del Jeongseon alpine centre, Sofia Goggia ha tagliato il traguardo con un vantaggio di nove centesimi sulla Mowinckel e di 47 ...

